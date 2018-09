Bare ét stykke er nok: I havet dør skildpadder af at æde plastik, og på land går de også døden i møde

Der skal ikke mere end et enkelt stykke plastik til at slå en havskildpadde ihjel.

Det fremgår af en ny undersøgelse, der endnu en gang er med til at rette opmærksomheden mod de fatale konsekvenser, det har for havets dyr, når mennesker bare efterlader eller smider poser, flasker, net og alskens andet plastikaffald i havet.

Alene i 2010 blev der fra kilder på land dumpet op mod 12,7 millioner ton plastik i havet verden over, hedder det i undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Nature, akkurat som Berlingske forleden kunne berette, hvordan alene den gigantiske flydende ø af skrald, den såkaldte The Great Pacific Garbage Patch i Stillehavet menes at indeholde 80.000 ton plast.

Gummibånd, plaststykker og andet skidt i maveindholdet fra en død skildpadde. Foto: AFP

De australske forskere bag undersøgelsen når på baggrund af analyser af næsten 1.000 døde skildpadder frem til, at blot 14 bittesmå stykker plastik i maven øger skilpaddens risiko for at dø en død relateret til netop plastik med 50 procent.

Dyrene får plastik i maven, når de enten kommer til at sluge det ved et tilfælde eller forveksler det med føde.

Men selv et enkelt stykke plastik kan være nok, lyder advarslen fra Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO).

»Nogle af de undersøgte skildpadder havde kun spist et enkelt stykke plast, hvilket var nok til at slå dem ihjel. I et tilfælde var mavesækken punkteret, og i et andet var den blevet blokeret af blødt plast,« forklarer CSIRO-forsker Kathy Townsend.

Det er dårligt nyt for de syv arter af havskildpadder, hvor mere end halvdelen af alle individer skønnes at have plastik i maven. F.eks. viser en undersøgelse, at hele 80 procent af de helt unge falske karetter i den vestlige del af Middelhavet havde indhold af plastik i deres fordøjelsessystem. En undersøgelse fra Brasilien når sågar frem til, at alle de undersøgte skildpadder havde plastik i maven.

Det skriver sig også ind i historien om, hvordan plastikaffald påvirker havets dyr i en grad, der kan være svær at forestille sig, når en plastflaske ikke kommer med hjem fra stranden. Næsten 700 arter af havdyr – lige fra fugle til fisk – bliver påvirket af plastik, og »tallet stiger«, som det hedder i Nature.

Greenpeace-aktivister i Mexico med en symbolsk kæmpeskildpadde i sand i kampen mod plastforurening af havet.

Det er i særdeleshed de helt unge skildpadder, der får plastik i sig. Mere end halvdelen. Omvendt er det 15 procent af de voksne dyr. Indholdet af plastik i deres maver varierer i undersøgelsen foretaget af CSIRO.

Nogle af dyrene indeholdt et enkelt stykke plast, andre op til 329 stykker, og stykkerne vejede fra mindre end en hundrededel gram til over ti gram.

Det er ikke kun til havs, men også til lands, at skildpadder påvirkes af menneskers adfærd. For nylig kunne forskere fra bl.a. U.S. Geological Survey dokumentere, hvordan 61 procent af de 365 kendte arter af skildpadder i verden nu enten er udryddet eller truet.

I 2012 stillede Ensomme George skoene på øen Pinta i Galápagos-øgruppen. Og så var hans art ikke mere. Foto: AFP

Tag bare Ensomme George, som han hed. Han døde i 2012 i en alder af mere end 100 år som den sidste fuldblods repræsentant for sin art, der levede på øen Pinta i øgruppen Galápagos.

På samme måde med Yangtze giant softshell turtle, som den hedder på engelsk. Der er måske kun fire individer tilbage, den ene en hun, og det er ikke lykkedes hende at levere et eneste fertilt æg de seneste otte år.