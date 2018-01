Bannon var tavs til afhøring i Kongressen om tiden med Trump

Steve Bannon, der er præsident Donald Trumps tidligere chefstrateg i Det Hvide Hus, var ikke til at hugge eller stikke i, da han blev afhørt af en efterretningskomité i Kongressen.

Flere medier rapporterer, at han nægtede at svare på spørgsmål om et russisk forsøg på at blande sig i præsidentvalget i 2016.

Det fik panelets republikanske formand til at stævne ham. Men lige lidt hjalp det.

Efter at Bannons advokat havde talt med Det Hvide Hus, fik han besked på fortsat at nægte at svare på spørgsmål om overgangsperioden fra valgdagen frem til Trumps indsættelse og tiden i administrationen.

Tirsdagens hændelser har fået flere til at stille spørgsmål om, hvorvidt Det Hvide Hus forsøger at kontrollere, hvad Bannon fortæller Kongressen om tiden i Trumps indercirkel.

Demokraten Adam Schiff, der er medlem af Repræsentanternes Hus, hævdede, at Trump-administrationen havde instrueret Bannon til ikke at svare.

»Det her var reelt set en ordre fra Det Hvide Hus om at sætte en mundkurv på,« sagde han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Steve Bannon.

Men pressesekretær for Det Hvide Hus Sarah Huckabee Sanders siger, at ingen har opfordret Bannon til ikke at svare.

Kongressens stævning kom samme dag som meldinger i New York Times om, at også den særlige anklager Robert Mueller har indkaldt Bannon som vidne.

Mueller er udpeget til at undersøge, om der en forbindelse mellem Trump-lejren og Rusland samt præsidentens fyring af FBI-chef James Comey.

Bannon vil i så fald være den højest rangerede person fra Trumps administration, som har vidnet i undersøgelsen.

Steve Bannon nåede at arbejde syv måneder i Det Hvide Hus, inden Trump - ifølge præsidenten selv - fyrede ham.

