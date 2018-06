Ballade udvander Merkels skæbnesvangre topmøde om migration

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og formentlig 16 andre EU-ledere samles søndag i Bruxelles til et minitopmøde om migration.

Men ballade om målet og trusler om boykot ser på forhånd ud til at udvande toptræffet.

Det er hasteindkaldt af EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, fordi et internt tysk opgør om migration truer med at vælte forbundskansler Angela Merkels regering.

Målet med minitopmødet er ifølge Juncker at finde "europæiske løsninger" på striden om migration.

En strid, der skaber dyb splittelse i EU og har potentiale til at flytte stemmer og vælte regeringer.

Men Italien truede med at boykotte minitopmødet, da der begyndte at cirkulere udkast til mødekonklusioner.

Konklusionerne lagde stor vægt på at forhindre asylansøgere i at bevæge sig videre op gennem Europa, når de først er kommet over Middelhavet.

Den slags hjælper med at løse de tyske problemer. Men ikke de italienske.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, vil nu alligevel dukke op, efter at Merkel har lovet, at der ikke bliver nogle skriftlige konklusioner.

Samtidig har den stærke mand i italiensk politik, den højreorienterede Lega-leder og indenrigsminister Matteo Salvini, spillet hårdt ud.

Han har lukket italienske havne for anløb af skibe, der vil landsætte migranter, som er reddet op fra Middelhavet.

- Vi kan ikke tage imod en eneste mere. Tværtimod. Vi vil af med nogle stykker, sagde han fredag til det tyske magasin Der Spiegel.

Salvinis udenrigspolitiske rådgiver, Guglielmo Picchi, skriver på Twitter, at EU ikke fatter budskabet fra syd.

- Enten betaler de for hotspots i Afrika, eller også forsegler vi den sydlige grænse, men ikke den nordlige ... Og folk foretrækker Tyskland og Sverige frem for Italien, skriver han.

Angela Merkel har på forhånd dæmpet alle forventninger til et hurtigt gennembrud.

- Mødet søndag er en konsultation og et arbejdsmøde, hvor der ikke vil komme nogle konklusioner, sagde Merkel fredag.

Det hasteindkaldte minitopmøde ligger blot fire dage før et ordinært EU-topmøde, hvor striden om migration også dominerer dagsordenen.

Angela Merkel er under voldsomt pres, fordi den tyske indenrigsminister og CSU-leder, Horst Seehofer, vil til at afvise asylansøgere ved grænsen, hvis de allerede er registreret i et andet EU-land.

Det er Merkel imod, fordi det kan udløse en kædereaktion af grænselukninger, der kan få Schengen-samarbejdet om åbne grænser i Europa til at kollapse.

Men striden truer også med at få hendes regering til at kollapse, hvis der ikke findes europæiske løsninger på næste uges EU-topmøde.

Seehofer og CSU vil 1. juli afgøre, om de mener, at Merkel er kommet hjem fra Bruxelles med en acceptabel løsning eller ej.

/ritzau/