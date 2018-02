Bahrain idømmer aktivist frem års fængsel for tweets

Dubai. En domstol i Bahrain har idømt den fremtrædende aktivist Nabeel Rajab fem års fængsel for at have sendt tweets, der påstår, at der finder tortur sted i landets fængsler, og som kritiserer Saudi-Arabiens krigsførelse i Yemen. Det oplyser Rajabs advokat.

Sagen mod Nabeel Rajab, som var en kendt skikkelse fra det arabiske forår i den lille ønation i 2011, er blevet stærkt kritiseret internationalt.

Rajab er tidligere blevet idømt to års fængsel for at have fremsat kritiske bemærkninger i tv-interviews.

Han har været tilbageholdt siden juni 2016 som led i en kampagne mod kritikere og oppositionsgrupper i Bahrain. Han har været indlagt flere gange på grund af helbredsproblemer - blandt andet med hjertet.

Blandt de mest fremtrædende menneskerettighedsforkæmpere er danskbahraineren Abdulhadi al-Khawaja, der har siddet fængslet i landet siden 2011.

Al-Khawaja er grundlægger og tidligere leder af både Golfstaternes Center for Menneskerettigheder, GCHR, og Bahrains Center for Menneskerettigheder, Bchr.

Læs også Industrien advarer: Vi nærmer os overophedning

Al-Khawaja og andre samvittighedsfanger har i det seneste år klaget gentagne gange over forringede forhold i Jaw Fængslet, hvor de er indsat.

Nabeel Rajab har tidligere siddet fængslet i Bahrain, og både han og Abdulhadi al-Khawaja har ifølge flere menneskerettighedsorganisationer været udsat for tortur og andre krænkelser, blandt andet vold og fratagelse af rettigheder med baggrund i en kontroversiel antiterrorlov.

Khawaja boede 12 år i Danmark, men vendte i 2001 tilbage til Bahrain.

Bahrain har omkring 1,4 million indbyggere, hvoraf de fleste er shiamuslimer.

Øen har siden 1783 været regeret af den sunnimuslimske Al Khalifa familie.

Shiamuslimer, der klagede over at blive behandlet som andenklassesborger, sluttede sig til det arabiske forår i 2011 og krævede mere politisk frihed.

Opstanden blev nedkæmpet med hjælp fra militær fra Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.

/ritzau/Reuters