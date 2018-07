Avis: Kreml finansierede Trump-hotel i Canada

Nye oplysninger om Donald Trumps fortid som ejendomsmatador viser en opsigtsvækkende forbindelse mellem en af den amerikanske præsidents nære forretningspartnere og den russiske magtelite i Kreml.

Ifølge avisen Financial Times er der stærke beviser for, at Kreml indirekte har været med til at finansiere opførelsen af Trump International Hotel and Tower Toronto i den canadiske storby.

Læs hele Financial Times' undersøgelse her (kræver abonnement).

Byggeriet af hotellet blev påbegyndt i 2007 og blev opført af Trumps forretningspartner, den canadisk-russiske rigmand Alex Shnaider.

Trump ejede aldrig bygningen, men han tjente ifølge Financial Times efterfølgende millioner på at drive hotellet under Trump-brandet.

Øremærkede penge til Trump-byggeri

Tre år efter første spadestik var byggeriet af hotellet i dyb krise og manglede akut likviditet. Og det var i dén forbindelse, at de lyssky betalinger fandt sted.

Financial Times har set dokumentation for, at Shnaider i 2010 godkendte betalingen af 100 mio. dollar til en russisk mellemmand, der repræsenterede Kreml. Ifølge avisen fungerede beløbet angiveligt som returkommission – ikke unormalt i Rusland, men strengt forbudt og betragtet som regulær bestikkelse i de fleste vestlige lande.

Til gengæld for beløbet fik Shnaider overført 850 mio. dollar for salget af sin andel af det ukrainske stålværk Zaporizhstal. En handel, der tidligere er beskrevet af avisen The Wall Street Journal.

De 850 mio. dollar var udbetalt af den statskontrollerede russiske bank Vnesheconombank, hvis bestyrelsesformand på daværende tidspunkt var selveste Vladimir Putin, Ruslands præsident.

Da Shnaider modtog de 850 mio. dollar, øremærkede han ifølge Financial Times 40 mio. dollar til at finansiere færdiggørelsen af Trump-hotellet i Toronto.

Med andre ord: Store millionbeløb fra Kreml finansierede opførelsen af Trump-hotellet i Toronto, som gav betydelige indtægter til den nuværende amerikanske præsident.

»Betalingen var led i en serie af transaktioner, der genererede millioner til folkene bag Toronto-projektet – et projekt, der samtidig indbragte den fremtidige præsident millioner,« skriver Financial Times.

Kan være brugt til hvidvask

Intet i sagen peger på, at Donald Trump eller hans familiemedlemmer har kendt til betalingerne mellem Shnaider og Rusland. Men sagen kan alligevel vise sig at skabe problemer for den amerikanske præsident – især hvis man betragter de 100 mio. dollar i returkommission fra Shnaider til den russiske mellemmand som bestikkelse, siger Tom Keatinge, en ekspert i økonomisk kriminalitet ved Londons Royal United Services Institute til Financial Times:

»Man kan argumentere for, at Trump-organisationen modtager udbytte fra kriminalitet og derfor er blevet brugt til hvidvask,« siger han.

Afsløringen kommer midt i den tidligere FBI-chef Robert Muellers undersøgelse af mulig russisk påvirkning af det amerikanske præsidentvalg i 2016 – herunder eventuelle økonomiske forbindelser mellem Donald Trump og russerne. Og ifølge Financial Times kaster sagen nyt lys over trådene fra Trump til Rusland:

»Pengestrømmene, Financial Times har set, sætter spørgsmålstegn ved Trumps sårbarhed over for at modstå ydre påvirkning, nu hvor han er i Det Hvide Hus,« skriver avisen.

Trump-organisationen afviser ethvert kendskab til pengestrømmene i forbindelse med Toronto-projektet. I en mail til Financial Times lyder det:

»The Trump Organization var ikke ejer, udvikler eller sælger af Trump International Hotel and Tower Toronto. Derfor var organisationen ikke involveret i finansieringen af projektet. I stedet var selskabets rolle begrænset til at udleje brandet og drive hotellet og ejendommen, hvilket det gjorde indtil 2017, hvor aftalen udløb.«

Alex Shnaider har ikke ønsket at udtale sig til Financial Times.

Mystiske penge fra Rusland

De russiske pengestrømme ind i Trump-imperiet har længe været omgærdet af mystik. I løbet af 00'erne fik Trump efter en række af konkurser sværere ved at låne penge fra de store globale banker og måtte derfor se sig om efter mere dubiøse finansieringskilder.

I 2008 udtalte Trumps søn, Donald Jr., at koncernen oplevede »en masse penge strømme ind fra Rusland«. Ifølge Financial Times undlod man i Trump-organisationen i årevis at stille kritiske spørgsmål om pengenes oprindelse.

»Rusland har længe været associeret med beskidte penge. Enhver, der modtog substantiel finansiering fra de tidligere sovjetlande, burde have vidst, at pengene var højrisikable,« siger Elise Bean, der er hvidvaskekspert, til avisen.