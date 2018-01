Avis: Balletikonet Peter Martins er sigtet for spritkørsel

New York. Den mangeårige chef for New York City Ballet, danskeren Peter Martins, blev to dage før nytår anholdt af politiet og sigtet for spirituskørsel.

Det skriver Washington Post.

Den 71-årige dansker blev anholdt om aftenen 29. december. Det oplyser anklagerens kontor i distriktet Westchester County samt politiet i byen Ardsley i staten New York.

- Politiet i Ardsley, nær Martins hjem i Irvington, blev klokken 20 kaldt ud til et trafikuheld med tre biler involveret og anholdt Martins, som afviste at afgive en alkoholtest, skriver Washington Post.

Peter Martins skal møde i retten 8. januar.

Martins meddelte mandag, at han trækker sig fra posten som balletchef, men nævnte i den forbindelse intet om anholdelsen ifølge avisen.

I et brev til bestyrelsen for New York City Ballet henviste han til de beskyldninger om sexchikane og upassende opførsel, som er blevet rettet mod ham. De førte i december til, at elevskolen under balletten i New York suspenderede Martins fra at undervise, indtil en uafhængig undersøgelse af påstandene er afsluttet.

Han fortsatte som balletchef, men besluttede få dage senere at gå på midlertidig orlov.

Mandag valgte han så at forlade stillingen som konsekvens af beskyldningerne.

Samtidig fastholdt Martins, at påstandene mod ham er grundløse.

- Jeg har afvist og fortsætter med at afvise, at jeg har været involveret i nogen form for upassende opførsel, skriver han.

Ballettens bestyrelsesformand, Charles W. Scharf, takkede Peter Martins for dennes mangeårige indsats, men nævnte også, at undersøgelsen af påstandene mod balletchefen fortsætter.

Washington Post nævner, at Peter Martins også blev anholdt af politiet og sigtet for at køre bil i påvirket tilstand nytårsaftensdag 2011.

Avisen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Martins til hændelsen i sidste uge.

/ritzau/