Autostrades boss lover milliarder til Genova efter brokollaps

Topledere fra virksomheden Autostrade, som står for betalingssystemet på Italiens vejnet, og som havde ansvaret for en sammenstyrtet motorvejsbro i Genova, siger, at den vil oprette en fond for at støtte de familier, som blev berørt af brokatastrofen.

Firmaet har samtidig øremærket 500 millioner euro (over 3,7 milliarder kroner) til forbedring og udbygning af infrastrukturen i Genova.

Autostrades topchefer, Fabio Cerchiai og Giovanni Castellucci, gav besked om den nye fond og de nye investeringer lørdag, da de holdt deres første pressekonference om katastrofen.

De to chefer siger, at de forbliver på deres poster efter brokatastrofen. De siger, at Autostrade altid har opereret korrekt, og at det er for tidligt at kommentere krav om, at gruppens aktiviteter skal reduceres.

Autostrades ledelse fastslår, at organisationen selv vil genopføre den sammenstyrtede bro og uden at uddelegere opgaver til andre virksomheder.

Den italienske præsident krævede tidligere lørdag garantier for, at alle nationens veje og broer er sikre, efter at der har været rapporter om et mangelfuldt og dårligt vedligeholdt vejsystem mange steder i landet.

Præsident Sergio Mattarella trøstede samtidig de pårørende til de dræbte og kvæstede i forbindelse med en statslige mindeceremoni.

Det italienske nyhedsbureau Ansa opjusterede lørdag dødstallet efter motorvejsbroens kollaps til 43 efter at redningsmandskab fandt flere omkomne på katastrofestedet.

Præsidenten, som normalt er reservert og tilbageholdende, blev i lang tid omfavnet af en sørgende kvinde.

Familierne til 19 af de omkomne deltog i ceremonien, mens andre blev væk, fordi de foretrak private ceremonier eller ville tilkendegive deres vrede over for myndighederne.

- Det er staten, der har fremprovokeret det her. Lad dem ikke vise deres ansigter, samlingen af politikere er skammelig, siger en mor til en af de unge omkomne til lokale medier ifølge AFP.

Italienske efterforskere undersøger, om broens kollaps, der skete tirsdag eftermiddag, skyldes manglende vedligeholdelse, fejl i designet eller noget tredje.

/ritzau/Reuters