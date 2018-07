Australske myndigheder fanger fem meter lang krokodille

Katherine. Efter adskillige år er det endelig lykkedes parkinspektører i Katherine i det nordlige Australien at indfange en berygtet saltvandskrokodille på knap fem meter.

Det oplyser Northern Territory Parks and Wildlife.

- Vi har kaldt den en masse ting i årenes løb, fordi den har været så svær at fange, siger John Burke, der har ansvaret for at holde opsyn med området, hvor krokodillen blev fanget.

- Vi er meget begejstrede, men man er også nødt til at beundre dyret for dets størrelse og alder. Man er nødt til at have en smule respekt for den, tilføjer han.

Krokodillen, der menes at være 60 år gammel, vejer mere end 600 kilo.

- Det er den største krokodille, vi nogensinde har fanget her i området, siger Tracey Duldig, der er vildtdyrschef i området.

Saltvandskrokodiller kan blive op til syv meter lange og veje over et ton. De er almindelige i tropeområder i det nordlige Australien.

Krokodillerne har været fredet siden 1970erne, og deres antal har været støt stigende. Det samme gælder antallet af artens møder med mennesker.

Hvert år bliver der gennemsnitligt dræbt to mennesker af saltvandskrokodiller i Australien. Fordi krokodillerne er fredet, må de kun skydes, hvis de udgør en fare.

I februar fik en landmand i Australien en bøde på 10.000 australske dollar - cirka 47.000 kroner - for at have skudt en gammel krokodille i en flod i Rockhampton i Queensland.

Landmanden, Luke Stephen Orchard, forklarede i retten, at han var træt af, at krokodillen tog hans kalve. Så han skød kun krokodillen, fordi han beskyttede sine kvæg.

Der er en skærpet straf for at dræbe krokodiller over fem meter. Domstolen straffede Orchard for ikke at have kontaktet myndighederne om den store krokodilles appetit på kalve.

/ritzau/AFP