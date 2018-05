Australiere advarer mod farlige kænguru-selfies

Kombinationen af gulerødder, mobilkameraer og kænguruer er tilsyneladende langt farligere, end de fleste tror og kan ende med alvorlige skrammer og blodige flænger. Advarslen kommer fra myndigheder i den australske delstat New South Wales efter en række tilfælde med tilskadekomne gæster i et naturområde nord for Sydney.

Mens det i Danmark i øjeblikket er folks bekymring over farligheden ved ulve i den fri natur, der skaber debat, er det i Australien eksperterne, som advarer om, at tilsyneladende sjove og søde kænguruer er vilde dyr.

»Turister må nødvendigvis få at vide, hvor farligt vores nationale symbol i virkeligheden kan være,« siger delstatens sundhedsminister, Brad Hazzard, til australske Daily Telegraph.

Syet med 17 sting i ansigtet

Et græsgrønt naturområde ved Lake Macquarie et par timers kørsel nord for storbyen Sydney har oplevet en turisteksplosion med gæster, der ønsker at se stedets mange flokke af kænguruer – og ikke mindst få sig selv set sammen med en kænguru på en »Roo selfie«.

Ifølge lokale vurderinger ankommer der i øjeblikket flere tusinde turister hver uge, og mange bliver tilsyneladende draget af muligheden for at kunne vise sig frem på sociale medier. Nettet er fyldt af billeder, hvor folk har stillet sig op med en grimasse eller kæler for et af de mange spøjse dyr.

En del bruger gulerødder eller madrester for at lokke dyrene hen til sig og sikre det perfekte foto, og det skaber problemerne, siger lokale og vildteksperter til australske medier. Især de store han-kænguruer er i flere tilfælde blevet aggressive i iveren for at få fat en lækkerbisken. Flere turister er blevet overfaldet og kommet slemt til skade. En ung kvinde måtte sys med 17 sting i ansigtet, oplyser nyhedssitet ABC. En mand fik en dyb flænge i maven.

Det lokale parlamentsmedlem Greg Piper rejste i denne uge problemet i delstatens parlament og krævede, at der straks bliver gjort noget ved problemet. Han forestiller sig advarsler og oplysninger på flere sprog samt flere parkbetjente. Men mens man kan advare om, at fodring - uanset om det foregår med med fastfood-rester eller gulerødder - både er farligt for menneskene og dybt skadeligt for dyrenes maver og velbefindende, siger Piper til ABC, at han ikke har illusioner om at kunne dulme selfie-hungeren:

»Stedet er velkendt. Ånden er sluppet ud af flasken. Det er noget, som vi bare er nødt til at håndtere.«