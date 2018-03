Australien indsamler 57.000 skydevåben og en raketkaster

Canberra. Flere end 57.000 ulovlige skydevåben - heriblandt en enkelt raketkaster og adskillige maskingeværer - blev sidste år indsamlet i Australien.

Det skete under en tre måneder lang amnesti. Her kunne folk uden frygt for at blive straffet indlevere deres ulovlige våben.

Og det valgte folk altså at gøre i stor stil.

Både den australske regering og analytikere inden for våbenkontrol er overraskede over det høje antal våben, der er blevet indleveret.

- Det er en bragende succes. Jeg tror, at det overgår alles forventninger. Jeg er forbløffet, lyder det fra Philip Alpers, der analyserer våbenlovgivning på Sydney University.

Amnestien sluttede i september sidste år. Det er den første landsdækkende amnesti siden 1996. Dengang blev våbenlovgivningen strammet efter et skyderi på Tasmanien, der kostede 35 mennesker livet.

Australiens justitsminister, Angus Taylor, kalder våbenindsamlingen for et "rigtig, rigtig godt resultat".

- Det her er endnu et skridt mod at sikre, at vi holder skydevåben ude af kriminelle og banders hænder, og at vi holder australierne trygge og sikre, lyder det fra justitsministeren.

Han ønsker ikke at udtale sig om, hvorvidt eksempelvis USA bør følge i Australiens fodspor og stramme sin våbenlovgivning.

I USA er debatten om våbenkontrol endnu en gang blusset op, efter at 17 personer 14. februar blev skudt og dræbt på en high school i Florida.

- Jeg vil ikke rådgive andre lande. Det her fungerer for os, siger Angus Taylor.

I alt 57.324 skydevåben blev indleveret under amnestien. Blandt dem var næsten 2500 automatiske og semiautomatiske rifler.

En raketkaster blev indleveret ved en våbenhandler, efter at en person angiveligt havde fundet den i en skraldespand i staten Queensland.

/ritzau/AP