Attentatmand død efter angreb på USAs ambassade i Montenegro

En mand er død efter et angreb på den amerikanske ambassade i Monetengros hovedstad Podgorica.

Manden kastede en håndgranat mod ambassaden, inden han sprængte sig selv i luften, fortæller politiet.

Det skriver blandt andet BBC og The Guardian.

Angrebet fandt sted midnat onsdag lokal tid, hvor vidner hørte to eksplosioner. Ingen andre kom til skade under angrebet, hvor ambassaden var lukket. Bygningen tog heller ikke skade, og politiet fik hurtigt området afspærret og manden væk.

At 00:30, in front of the @USEmbassyMNE building in #Podgorica, #Montenegro an unknown person committed suicide with an explosive device. Immediately before, that person threw an explosive device from the intersection near the Sport Center into the US Embassy compound. (1 of 2) — Govt. of Montenegro (@MeGovernment) 22. februar 2018

All visa services at the embassy are cancelled for today, Thursday, February 22. Interviews will be rescheduled as soon as possible. American Citizen Services will be available today on an emergency basis. #Podgorica #Montenegro pic.twitter.com/6cTprixgUe — US Embassy Podgorica (@USEmbassyMNE) 22. februar 2018

Politiet bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at der »har været en hændelse.«

Ambassaden opfordrer folk til at holde sig på afstand, mens politiet undersøger sagen.

Ind til videre er det uklart, om motivet for eksplosionerne var et angreb på ambassaden eller et selvmordsangreb. Det fortæller Steve Goldstein, Statsministeriets sekretær for offentlig diplomati og offentlige anliggender i Montenegro, til New York Times.

Mandens identitet er endnu ukendt.

Montenegro har siden 2006 været en selvstændig stat med 630.000 indbyggere. Sidste år blev Montenegro en del af NATO.