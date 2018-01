Attentat skaber frygt for ny Balkan-uro

København. Oliver Ivanovic, en fremtrædende kosovo-serbisk politiker, blev tirsdag morgen dræbt af skud fra en bil. Attentatet skaber frygt for nye spændinger i regionen.

Drabet fandt sted samme dag, som Kosovo og Serbien efter en pause på over et år skulle genoptage sonderingerne om at normalisere forholdet mellem de to lande.

Den serbiske delegation udvandrede fra mødet efter nedskydningen af Ivanovic, oplyste serbiske medier.

Ifølge de foreløbige oplysninger blev Oliver Ivanovic skudt ned, da han var på vej ind på sit kontor tirsdag morgen i byen Mitrovica i det nordlige Kosovo.

- Det var en kriminel terrorhandling mod hele det serbiske folk, sagde Marko Djuric, der er leder for den serbiske regerings kontor for Kosovo, i en erklæring.

Også Kosovos præsident Hashim Thaci fordømte drabet.

Der er foreløbig intet nyt om, hvem der har stået bag attentatet, skriver serbiske medier.

Ivanovic blev i 2016 idømt ni års fængsel for krigsforbrydelser. Han blev sat i forbindelse med drabet på fire etniske albanere under krigen i Kosovo 1998-1999.

Men en appeldomstol krævede sidste år, at sagen skulle gå om, og politikeren blev sat på fri fod.

Det til trods blev han i Kosovo regnet for at være en moderat etnisk-serbisk politiker. Han var ofte den person, Nato, FN og EU brugte som samtalepartner i et forsøg på at forsone etniske serbere og albanere i Kosovo.

Kosovo er en tidligere serbisk provins, hvor de etniske albanere er i klart flertal.

Der udbrød i 1998 et oprør mod Serbien, som svarede igen med massefordrivelsen af hundredtusinder af etniske albanere til nabolandene.

Nato greb ind i juni 1999 og afbrød det serbiske styre i provinsen. I 2008 blev Kosovo erklæret en uafhængig stat.

Serbien indvilgede i 2013 i at forhandle om en forsoning mellem de to lande.

Efter drabet tirsdag opfordrede EU's udenrigschef, Federica Mogherini, parterne på Balkan til at udvide "ro og tilbageholdenhed".

Hun havde sidst samtaler med de to landes præsidenter i september. Det var det tredje møde mellem parterne sidste år.

/ritzau/AFP