Asylpolitik kan blive en bombe under tyske regeringsforhandlinger

Tysklands socialdemokrater og det konservative CSU i Bayern er havnet i et gevaldigt skænderi om indholdet af den foreløbige aftale om asyl- og udlændingepolitik, som partierne indgik så sent som i fredags.

Efter intense drøftelser nåede lederne af de tyske socialdemokrater sidste uge til enighed med de konservative partier CDU og CSU i om at indlede officielle forhandlinger om et regeringssamarbejde. I en afsluttende erklæring lægger partierne sig fast på et årligt optag af mellem 180.000-220.200 asylansøgere i Tyskland.

Ikke desto mindre er partierne stærkt uenige om at udlægge teksten.

I Bayern bliver de konkrete tal udlagt som en politisk sejr og et regulært stop for asyl, hvis antallet af asylansøgere overskrider 220.000. Konservative CSU-politikere har siden flygtningekrisen i efteråret 2015 vedholdende krævet et årligt asylstop – en såkaldt ’Obergrenze’ - for asylansøgere. Det får den socialdemokratiske politiker Malu Dreyer til at anklage CSU for »propaganda«.

Hos socialdemokrater er der imidlertid modstand mod at betragte tallene som andet end en vejledende rettesnor. Derfor svarer den partiformand Martin Schulz nu igen over for kritiske stemmer, der anklager den socialdemokratiske partitop for at bøje sig for hardlinerne i CSU.

»Kritikerne ved ikke, hvad de taler om«, siger Schulz i et interview med Frankfurter Allgemeine Zeitung. »En øvre grænse ville være ensbetydende med en udhuling af asylretten eller flygtningekonventionerne. Sådan noget kan SPD ikke acceptere«.

Hver eneste flygtning, der kommer til Tyskland, skal fortsat have krav på at få sin asylansøgning behandlet, lyder det fra socialdemokraterne.

Dermed tyder meget på, at de asylpolitiske uenigheder kan blive en bombe under de i forvejen skrøbelige forhandlinger om en ny regering.

På søndag mødes socialdemokraterne til en ekstraordinær partikongres i Bonn, hvor de delegerede ved en afstemning skal tage stilling til spørgsmålet om regeringsdeltagelse på baggrund af fredagens afsluttende erklæring.

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland