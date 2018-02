Asylansøgninger i Europa er næsten halveret

For andet år i træk siden det store migrant- og flygtningepres på Europa i 2015 falder antallet af asylansøgninger i de 28 EU-lande samt Norge og Schweiz - kendt som EU+.

Det oplyser Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) – et agentur under EU, der hjælper medlemslandene med at håndtere det fælles europæiske asylsystem.

»I 2017 registrerede EU+ 706.913 asylansøgninger. Det er 43 procent færre end i 2016 og andet år i træk med et fald i antallet af ansøgninger,« lyder det i årsopgørelsen fra EASO.

Den markante nedgang i antallet af asylansøgninger skyldes EU's flygtningeaftale med Tyrkiet fra marts 2016 og EU's støtte til den libyske kystvagt, der siden sidste forår er begyndt at standse både med migranter og flygtninge med kurs mod Europa.

Som Berlingske rapporterede i sidste måned registrerede Frontex - EU's Grænseagentur - sidste år 60 procent færre flygtninge og illegale migranter ved EU's ydre grænser sammenlignet med 2016 - i alt omkring 204.300 personer.

Trods det fald blev der i 2017 indgivet lidt flere asylansøgninger end i 2014 - året inden det store pres satte ind - og det viser, at indtaget af asylansøgere i de 28 EU-lande samt Norge og Schweiz forsat er »betydelig«, understreger EASO.

Langt flest syrere

Syrerne er fortsat – og for femte år i træk - den gruppe, der tegner sig for flest asylansøgninger. Over 98.000 ansøgninger sidste år, og selv om det betydeligt færre end i 2016, så er der dobbelt så mange syriske asylansøgninger end ansøgninger fra andre nationaliteter.

Asylansøgere fra Irak indleverede i 2017 over 40.000 ansøgninger, og det samme gælder ansøgere fra Afghanistan og Nigeria, hvor de islamistiske oprørsgrupper, Taleban og Boko Haram, fortsat spreder død, ødelæggelse og ustabilitet.

I seks af de andre lande på top ti listen er der ikke egentlig borgerkrig - om end der er masser af andre problemer, der kan begrunde en asylansøgning, såsom politisk forfølgelse. De seks lande er Pakistan, Eritrea, Bangladesh, Iran, Guinea og Albanien, og ikke mindst det store antal asylansøgere fra det lille Balkan-land er opsigtsvækkende, fordi de stort set ikke har en chance for at få opholdstilladelse i EU-landene, der betragter Albanien som ”sikkert.” Det gælder eksempelvis Frankrig, hvor albanerne sidste år var en af de nationaliteter, der afleverede fleste asylansøgninger.

Samlet set endte sagsbehandlingen i første instans af alle asylansøgningerne i de 30 europæiske lande med et ja i 40 procent af sagerne, og dermed var anerkendelsesprocenten 17 procent lavere end i 2016.

Færre asylansøgninger og flere afvisninger Antal asylansøgninger modtaget af de danske udlændingemyndigheder: 2015: 21.316 2016: 6.266 2017: 3.479 Anerkendelsesprocenten: 2015: 85 % 2016: 72 % 2017: 36 % Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Mere overvågning i Middelhavet.

Mens EU's asylstøttekontor EASO samlet set konstaterer et fortsat »betydeligt« pres på Europas ydre grænser, skærper EU-landenes fælles grænsevagt, Frontex, nu overvågningen - ikke mindst i Middelhavet.

Det meddelte Frontex i går, hvor operation Triton, der blev søsat i 2014, blev afløst en operation Themis. Frontex vil nu have flere skibe til rådighed og og udvide overvågningen, så den ikke bare omfatter de gamle ruter fra Tyrkiet over Ægæerhavet til Grækenland og fra Libyen over Middelhavet til Italien. Frontex vil også patruljere i havet ud for Algeriet, Tunesien, Egypten og Albanien.