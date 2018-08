Astronauter lapper hul i rumskib med tape og fugemasse

Cape Canaveral. Astronauterne om bord på Den Internationale Rumstation, ISS, måtte torsdag reparere en lille lækage, der formentlig var forårsaget af et sammenstød med en mikrometeorit.

Det oplyser Dmitrij Rogozin, chef for det russiske rumagentur, Roscosmos.

- I løbet af natten og om morgenen opstod der en unormal situation. Der lækkede ilt, og trykket faldt (i rumskibet, red.), siger Roscosmos-chefen ifølge russiske nyhedsbureauer, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han understreger samtidig, at de seks astronauter om bord på rumskibet på intet tidspunkt var i fare.

- En mikroskopisk flænge blev fundet, hvilket formentlig var forårsaget af noget udefra. Ingeniørerne tror, at det var en mikrometorit, siger han.

Lækagen blev sporet til at stamme fra en lille flænge på cirka to millimeter.

I første omgang lappede astronauterne hullet med tape, hvilket begrænsede skadens omfang. Senere lappede to af de russiske astronauter hullet ved hjælp af fugemasse, skriver nyhedsbureauet AP.

De fik herefter besked på at lade den midlertidige reparation sidde indtil fredag, hvor der vil blive foretaget yderligere undersøgelser.

Det var det russiske Sojus-fartøj, der sidder koblet til Den Internationale Rumstation, der blev ramt af den lille lækage.

Rumskibet ankom til ISS i juni med tre astronauter om bord. Det er også Sojus-fartøjet, der skal bringe astronauterne hjem til december, ligesom rumskibet fungerer som en slags redningsfartøj i nødsituationer.

En talsmand fra det amerikanske rumagentur, Nasa, siger ifølge AP, at det endnu er for tidligt at sige, om lækagen kan betyde, at astronauterne må tage hjem tidligere end forventet.

Det var også Sojus-fartøjet, der i september 2015 havde den danske astronaut Andreas Mogensen om bord. Mogensen blev dengang den første dansker i rummet, da han besøgte Den Internationale Rumstation i ti dage.

/ritzau/