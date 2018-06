Assad vil give en politisk løsning i Syrien et forsøg

Damaskus. Syriens præsident, Bashar al-Assad, er villig til at give en politisk løsning i de oprørskontrollerede områder i det sydvestlige Syrien et forsøg.

Men fejler det, vil han ikke tøve med at bruge militære midler.

Det siger han onsdag i et interview med den iranske tv-station al-Alam News, som det syriske statsmedie Sana har oversat til engelsk.

- Vi giver den politiske proces en chance. Hvis det ikke lykkes, har vi ingen anden mulighed end at befri området med magt, siger Bashar al-Assad.

Det sydvestlige Syrien er et af de områder, som den syriske stat fortsat ikke har kontrol over, syv år efter at krigen begyndte at hærge i Syrien.

Assads styrker har genvundet kontrollen over mange oprørskontrollerede områder med støtte fra russiske luftstyrker og iranskstøttede militser.

Assad har gentagne gange understreget, at han har sat sig for at genvinde "hver en tomme" af landet.

Fra israelsk side er der stor bekymring for, hvorvidt styrker fra Iran eller den libanesiske shiamuslimske bevægelse Hizbollah dominerer områder af nabolandet Syrien.

I interviewet siger Assad, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogle iranske militærbaser i Syrien, kun russiske.

Men, indvender han, hvis der "bliver brug for iranske militærbaser, vil vi ikke tøve".

Assad fortæller, at de syriske styrker støttes af soldater fra både Irak, Iran og Libanon.

Adspurgt hvorvidt han har bedt Hizbollah forlade Syrien, afviser han.

- Hizbollah udgør et fundamentalt element i denne krig. Opgøret er langt, og behovet for disse militære styrker vil fortsætte længe endnu, siger Assad.

Han fortæller videre, at han anser de amerikanske, franske, tyrkiske og israelske styrker i Syrien som besættelsesmagter.

De amerikanske styrker leder en koalition i det østlige og nordøstlige Syrien, som bekæmper Islamisk Stat, mens Tyrkiet bekæmper kurdiske grupper i det nordvestlige Syrien.

/ritzau/Reuters