Argentinas senat afviser forslag om fri abort

For to måneder siden vedtog Argentinas underhus, Deputeretkammeret, med snævert flertal et lovforslag om at tillade abort frem til og med graviditetens 14. uge. Også dengang skete det efter en langvarig debat, som strakte sig langt ud på de lyse timer. Afstemningen 14. juni endte med 129 stemmer for og 125 imod.

Dermed blev lovforslaget sendt videre til overhuset, Senatet, og diskussionen fortsatte i det argentinske samfund. Den slutter næppe heller med morgenens afstemning, som afsluttede 16 timers debat i Deputeretkammeret. Men forslaget vil ikke kunne genfremsættes i indeværende år.

Hvordan endte dette spørgsmål øverst på den politiske dagsorden?

Bestræbelserne på at løsne landets abortlovgivning går flere årtier tilbage, men de fik især medvind med stiftelsen af organisationen Ni Una Menos (Ikke én mindre) i 2015, som havde til formål at skabe opmærksomhed om vold mod kvinder.

Efter seksten timers debat kom lovforslaget til afstemning i det argentinske senat. Foto: AFP Ni Una Menos bidrog til at sætte en feministisk dagsorden i Argentina, og aktivisterne kastede sig snart ud i en række juridiske tiltag, som skulle sikre kvindernes stilling i samfundet. Et grønt lommetørklæde - længe selve symbolet på kampen for fri abort - blev allestedsnærværende i deres kampagne.

Demonstrationernes størrelse voksede med tiden, og det samme gjorde intensiteten. Det hele kulminerede med en enorm forsamling i regeringskvarteret, da Deputeretkammeret gennemførte sin afstemning midt i juni. Selv her midt i Argentinas vinter er folk gået på gaden for at støtte lovforslaget, hvilket har ført til akutte trafikpropper i Buenos Aires.

Men trods den store støtte til lovforslaget i byerne, er modstanden stor ude på landet. Konservative katolikker og evangeliske kristne har fundet deres blå lommetørklæder frem for at slå til lyd for en opretholdelse af det nuværende forbud.

Hvordan er situationen rundt omkring i Latinamerika?

Abortlovgivningen i Latinamerika er blandt de mest restriktive i verden.

Kun Cuba og Uruguay har legaliseret abort. Abortlovgivningen i Mexico bestemmes af de enkelte delstater. I hovedstaden, Ciudad de México, er abort tilladt frem til og med 12. uge.

En håndfuld lande har indført visse lempelser i lovgivningen. Sidste år valgte Chile for eksempel at indføre tre undtagelser i landets forbud: i tilfælde af voldtægt eller incest; hvis morens liv er i fare, og endelig hvis fostret har en dødelig sygdom.

Hvilke muligheder har kvinderne i Argentina?

Under den nuværende lov, som har været i kraft siden 1921, er abort kun lovlig i Argentina, hvis der har været tale om voldtægt, eller hvis graviditeten udgør en trussel for kvindens liv eller helbred.

Det betyder imidlertid ikke, at kvinder i Argentina ikke får foretaget abort. Der findes ingen officielle tal, men sundhedsminister Adolfo Rubinstein har anslået, at der bliver foretaget flere end 350.000 ulovlige aborter hvert år. Borgerrettighedsgrupper sætter tallet endnu højere: 500.000.

Mange af disse indgreb bliver udført uden den store medicinske indsigt. Komplikationer fra disse aborter er en væsentlig dødsårsag blandt mødre. Forskere mener, at de tegner sig for 18 procent af alle tilfælde af død blandt gravide i Argentina. Mellem 45.000 og 60.000 kvinder bliver hvert år indlagt på hospital, fordi der er gået noget galt under disse indgreb.

Hvad sker der i de andre lande?

Kvindesagsbevægelsen er på vej frem i Chile, hvor præsident Michelle Bachelet fik støtte fra en i øvrigt stærkt splittet Kongres til tre undtagelser fra det totale forbud mod abort. Valget af en ny højreorienteret præsident, Sebastián Piñera, kan imidlertid være et signal om, at der ikke vil ske mere på dette område foreløbig. Alligevel samledes tusindvis af mennesker i sidste måned i hovedstaden for at kræve en gennemgribende revision af abortlovgivningen. De greb endda til de grønne lommetørklæder, som er blevet populære i Argentina.

Brasilien er inderligt konservativt og hjem for verdens største katolske befolkning. Her har forandringerne været færre og langsommere. Tidligere på måneden afholdt Brasiliens Højesteret en sjælden, to dage lang høring for at kunne bedømme, om landets abortlovgivning var i overensstemmelse med forfatningens garantier for befolkningen. Pave Frans.

Som så mange andre lande i Latinamerika forbyder Brasilien afbrydelsen af svangerskab, og der er kun få undtagelser. Kvinderetsaktivister håber, at domstolens høring vil udløse en større, landsdækkende debat, men der er endnu ingen ny lovgivning i horisonten.

Hvad siger Paven?

Selv om andelen af bekendende katolikker er faldende i Argentina - fra 87 procent i 1995 til i dag 65 procent, hvis man tør tro tallene fra Latinobarómetro - er Pave Frans stadig en magtfuld kraft i landet.

Den tidligere ærkebiskop for Buenos Aires, der er født Jorge Mario Bergoglio, skrev i marts et brev til det argentinske folk, hvori han opfordrede dem til at prioritere »forsvaret af liv og retfærdighed.« Mange betragtede brevet som en påmindelse om, at kirken var modstander af abort. Senest har Paven under et møde i Rom afvist abort som en mere nænsom udgave af nazitidens programmer for arvehygiejne.

Oversættelse: Lars Rosenkvist