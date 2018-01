Apple udsender opdatering for at lappe hacker-hul

San Francisco. It-giganten Apple vil inden for de næste par dage udsende en opdatering til sin internetbrowser, Safari, der tager hånd om en stor fejl, som gør computere sårbare over for hackerangreb.

Opdateringen vil fungere for Apples iPhone, iPad og Mac.

Den bliver lanceret, få dage efter at chipleverandører oplyste om en fejl, der efterlader næsten alle moderne computerenheder i verden sårbare over for hackere.

Onsdag offentliggjorde blandt andre Google, at der er to store fejl i mange computerchips.

Den ene fejl bærer navnet Meltdown og har kun indflydelse på chips fra computergiganten Intel.

Tech-konsulentbureauet IDC vurderede tidligere på ugen, at omkring ni ud af ti af de 1,5 milliarder computere og bærbare, der er i brug i dag, kører på Intels chip.

Den anden bærer navnet Spectre. Den har indflydelse på næsten alle computerchips, der er fremstillet det seneste årti.

Nyheden betød blandt andet, at Intels aktier styrtdykkede.

Fejlene gør det muligt at hacke sig ind og stjæle kodeord, data fra kreditkort og andre personfølsomme oplysninger, som ellers er gemt væk i enheden.

I en meddelelse på Apples hjemmeside oplyser firmaet, at alle Mac og andre enheder med styresystemet iOS er påvirket af både Meltdown og Spectre.

Men den seneste opdatering til Apples styresystem beskytter brugere mod Meltdown-angreb. Meltdown påvirker ikke Apples ure, skriver virksomheden.

Mac-computere og iOS-enheder er sårbare over for Spectre-angreb. Men Apple siger altså, at der vil blive udsendt en reparation "i de kommende dage".

/ritzau/Reuters