Appeldomstol ved straffedomstol frikender militsleder

Haag. Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag har omstødt en dom til DRCongos tidligere vicepræsident Jean-Pierre Bemba. Han blev i 2016 fundet skyldig i menneskerettighedskrænkelser begået af hans styrker i Den Centralafrikanske Republik.

Bemba blev kendt skyldig i forbrydelser mod menneskeheden i to tilfælde, hvor han var øverstkommanderende og i krigsforbrydelser i tre tilfælde i forbindelse med drab, voldtægter og plyndring begået af hans styrker i 2002 og 2003.

Han afviser, at han har nogen skyld i forbrydelserne.

Dommerne ved domstolens appelret afgjorde sagen med tre stemmer mod to. Deres afgørelse ændrer en dom fra sidste år på 18 års fængsel til Bemba.

- Bemba kan ikke holdes strafferetligt ansvarlig for forbrydelserne, som blev begået af hans soldater i Den Centralafrikanske Republik, siger den ledende dommer, Christine Van den Wyngaert.

- Appelkammeret omstøder i dette øjeblik kendelsen om, at Bemba var skyldig. I forbindelse med andre sigtelser går kammeret ind for en frifindelse, siger hun videre.

Bemba havde sendt sin milits Den Congolesiske Befrielses Bevægelse, MLC, ind i Den Centralafrikanske Republik i 2002. Det skete for at nedkæmpe et kup mod den daværende præsident, Ange-Felix Patasse.

Ved domsafsigelsen i 2016 sagde dommeren, at Bemba havde undladt at stoppe en række "sadistiske og grusomme" voldtægter og drab samt plyndringer.

Retssagen var den første ved ICC, hvor der var fokus på seksuel vold som krigsvåben.Men i den nye afgørelse hedder det, at Bemba "fejlagtigt" blev dømt for specifikke forbrydelser. Det hedder videre, at dommerne sidst fejlagtigt gik ud fra, at Bemba rent faktisk kunne have forhindret forbrydelserne.

- Domstolen ignorerede betydelige vidneudsagn, sagde dommeren.

Bemba forbliver dog bag tremmer. Det skyldes, at han i en anden sag er blevet idømt et års fængsel for at have bestukket vidner under selve hovedretssagen mod ham.

Det er stadig ikke afgjort, om denne dom vil blive opretholdt. Dommerne skal om kort tid tage stilling til, hvorvidt Bemba stadig skal tilbageholdes, siger Van den Wyngaert./ritzau/AFP