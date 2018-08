Ansat stjæler fly i USA og styrter ned

En ansat i et ukendt flyselskab stjal lørdag morgen dansk tid et fly fra Alaska Airlines i den store lufthavn i byen Seattle på USA's vestkyst. Flyet er efterfølgende styrtet ned på Ketron Island syd for Seattle.

Alaska Airlines skriver på det sociale medie Twitter, at man ikke mener, at der er passagerer på flyet.

- Vi har bekræftet, at et Horizon Air Q400, der lettede uden autorisering fra Sea-TAC omkring klokken otte er styrtet nær Ketron Island i Pierce County.

- Vi arbejder på at bekræfte, hvem der var på flyet. Vi mener, at der ikke var nogle gæster eller medarbejdere på flyet andre end personen, der førte det, skriver Alaska Airlines på Twitter.

Flyet er af typen Bombardier Q400, et propelfly med plads til små 80 passagerer. Flyet var ejet af selskabet Horizon Airlines, der er ejet af Alaska Airlines.

Videoer viser, hvordan to jagerfly fulgte det kaprede passagerfly over Seattle.

De lokale politimyndigheder har efterfølgende skrevet, at flyet blev fulgt af to F15-jagerfly, da det styrtede.

Et af to F15-jagerfly ses her under forfølgelsen af det stjålne Dash 8 Q400-fly.

Seattle Times skriver, at man på livetransmissionen fra kontroltårnet kan høre flyledere tale roligt med en mand.

Den lokale tv-station King 5 afspiller på sin livetransmission samtaler mellem kontroltårnet og fly. Samtalen er rolig og udramatisk.

Pierce County Sheriff's Office, der er politimyndighed i området syd for Seattel skriver ifølge AP, at man formoder, at det er en mekaniker, der har stjålet flyet.

- Stjålet Horizon fly styrtet på Ketron Island. Foreløbig info er, at mekaniker fra ukendt flyselskab stjal flyet.

- Stunts i luften eller manglende evne til at flyve udløste styrtet på øen, skriver Pierce County Sheriff's Office på Twitter.

Efterfølgende skriver Pierce County Sheriff's Office, at der ikke er tale om et forsøg på terror. Der er tale om en 29-årig mand.

- Fortalt at to F15 var på stedet inden for minutter af tyveriet af flyet. Piloter holdt flyet væk fra farlige steder og holdt folk på jorden sikre. Tak til luftvåbnet.

- De indrømmer det nok ikke før om et par dage, men det er sandt, skriver Pierce County Sheriff's Office.

