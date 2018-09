Anonymt læserbrev i New York Times får Trump til at tale om forræderi

Trump er i oprør, efter at en af hans egne topembedsmænd i anonymt læserbrev gør klart, at han og andre kollegaer modarbejder præsidenten »indefra« for at »forpurre dele af hans dagsorden« og stoppe »hans værste tilbøjeligheder«.