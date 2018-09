Anonym Trump-medarbejder nævner præsidentafsættelse i kronik

Washington. Medarbejdere i toppen af Donald Trumps administration er så foruroligede over præsidentens "utilregnelige" og "amoralske" adfærd, at de aktivt arbejder på at undergrave ham.

Det skriver en anonym, højtstående embedsmand i administrationen i en kronik i The New York Times onsdag.

Avisen påpeger, at det er usædvanligt at publicere en anonym kronik, men at det i dette tilfælde sker for at beskytte vedkommendes identitet, og fordi vedkommende kan risikere at miste sit job.

- Dilemmaet, som præsident Trump ikke fuldt ud forstår, er, at mange højtstående embedsmænd i hans administration arbejder hårdt på at undergrave hans dagsorden, skriver den anonyme embedsmand.

- Jeg ved det, fordi jeg er en af dem, tilføjer han.

Embedsmanden beskriver et "tosporet" præsidentskab. For når Trump siger én ting, gør hans medarbejdere bevidst en anden ting.

Den anonyme forfatter hævder også, at der i administrationen er hvisken i krogene om at udløse den 25. tilføjelse til forfatningen.

Den siger, at en præsident kan afsættes af sine ministre, hvis han skønnes uegnet til at varetage sine forpligtelser i embedet. I sådan et tilfælde overtager vicepræsidenten.

Begrundelsen er ifølge den anonyme embedsmand "ustabilitet", som medarbejdere har observeret.

I kølvandet på den belastende kronik skriver Donald Trump onsdag aften på Twitter et enkelt ord efterfulgt af et spørgsmålstegn:

- Landsforræderi?

Det er uvist, om Trump henviser til kronikken, men tidligere onsdag sagde han foran rullende kameraer, hvad han mener om den anonyme kronik:

- Husk dette om The New York Times: Da jeg vandt valget, blev de tvunget til at bede om en undskyldning. De måtte også skrive en brev, hvori de beklagede, at de havde dækket valget fejlagtigt.

- En anonym kronik er lig med en fejlagtig kronik.

I en erklæring kalder talsmand for Det Hvide Hus Sarah Sanders forfatteren til kronikken "en kujon" og kræver, at vedkommende træder tilbage.

Kronikken fra den anonyme embedsmand underbygger flere påstande, der kan læses i en ny, afslørende bog om Trump.

I bogen "Frygt: Trump i Det Hvide Hus", der er skrevet af Washington Post-journalisten Bob Woodward, kan man blandt andet læse, at den amerikanske præsidents temperament er lunefuldt og stærkt svingende.

/ritzau/AFP