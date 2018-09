Anklager dropper sexanklager mod skuespiller Kevin Spacey

Et tocifret antal mænd har anklaget Kevin Spacey for seksuelle tilnærmelser og overgreb. Nu er sagen droppet.

Anklagemyndigheden i Los Angeles har besluttet ikke at rejse tiltale mod skuespiller Kevin Spacey for overgreb, der skal have fundet sted for 26 år siden.

Det skyldes, at anklagerne ifølge lovgivningen i Californien er forældet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Anklagemyndigheden oplyser tirsdag, at den heller ikke vil rejse tiltale mod skuespiller Steven Seagal og komiker Anthony Anderson, der ligeledes begge har været anklaget for seksuelle overgreb.

Også Seagals anklager er blevet droppet grundet forældelsesfristen, mens der mod Anderson ikke var været tilstrækkelige beviser til at rejse en sag.

Kevin Spacey blev sidste år beskyldt for at have krænket unge mænd og mindreårige drenge seksuelt tilbage i 1992.

Skandalen omkring Spacey begyndte at rulle i slutningen af oktober. Her gav den i dag 46-årige skuespiller Anthony Rapp et interview til internetmediet Buzzfeed News.

Han beskyldte Spacey for at have gjort seksuelle tilnærmelser mod ham i 1986. Dengang var Anthony Rapp 14 år.

Spacey skrev efterfølgende på Twitter, at han ikke husker mødet med Rapp, som det blev beskrevet.

Siden kunne CNN rapportere, at otte nuværende eller tidligere ansatte på "House of Cards" fortalte, at Spacey skabte et giftigt arbejdsmiljø. Og en tidligere ansat anklagede ham for overgreb.

Herefter tog anklagerne fart.

I november kunne også Storbritanniens prestigefyldte teater The Old Vic oplyse, at det havde modtaget 20 klager om "upassende opførsel" over Hollywoodstjernen, der var kunstnerisk leder af teatret i London over et årti.

Efter anklagerne valgte Netflix i november 2017 at fyre Kevin Spacey fra successerien "House of Cards".

Streamingtjenesten valgte efterfølgende at fortsætte finalesæsonen uden stjerneskuespilleren i rollen som den korrupte politiker Frank Underwood.

Kevin Spacey har siden holdt sig uden for offentlighedens søgelys og har heller ikke kommenteret den seneste udvikling i sagen.

/ritzau/

Mueller godtager skriftlige svar fra Trump i efterforskning

Donald Trump får grønt lys til at svare for sig på skrift i en undersøgelse af russisk valgindblanding i 2016.

Specialanklager Robert Mueller er villig til at godtage skriftlige svar fra den amerikanske præsident, Donald Trump, i sin efterforskning af mulig russisk valgindblanding.

Det tilbyder Mueller i et brev til Trumps advokater, oplyser kilder fra Muellers kontor ifølge avisen The New York Times.

Mueller undersøger, hvorvidt medlemmer af Trumps kampagnestab har samarbejdet med russiske agenter under valgkampen i 2016.

Brevet er den seneste udvikling i en langvarig forhandling mellem parterne om, hvorvidt og under hvilke forhold Trump skal afhøres i sagen.

Det står dog ikke klart, om Mueller helt opgiver at få præsidenten til at svare mundtligt på spørgsmål i efterforskningen.

Mueller har tidligere indikeret, at han ønsker at afhøre Trump om, hvorvidt han har forsøgt at sætte en stopper for efterforskningen af mulig russisk indblanding. Blandt andet ved at fyre den tidligere FBI-chef James Comey.

Men i brevet beder Mueller ikke Trump om at svare på spørgsmål i den retning.

Det får Trump-støtter til at konkludere, at hvis en afhøring af Trump finder sted, vil spørgsmålene ikke have så bred en spændvidde, som Trumps advokater tidligere har frygtet.

Men omvendt står der i brevet, at Mueller senere vil vurdere, om der er brug for yderligere oplysninger fra præsidenten. Dermed vil der kunne blive spurgt ind til flere emner på et senere tidspunkt.

Trumps advokater har endnu ikke kommenteret på Muellers tilbud.

»Vi vil fortsætte den igangværende dialog med specialanklagerens kontor,« siger advokat Jay Sekulow til The New York Times.

Også Muellers kontor afviser at kommentere på brevets indhold.

I sidste uge langede Trump ud efter Muellers efterforskning, som han kaldte »en illegal undersøgelse«, ligesom at han tidligere har kaldt efterforskningen for »en heksejagt«.

/ritzau/

Erdogan advarer om mulig massakre i Syrien

Tyrkiets præsident advarer Syrien, Iran og Rusland mod at gennemføre et planlagt angreb i Idlib-provinsen.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, advarer om, at et angreb på Idlib-provinsen i Syrien kan medføre "en alvorlig massakre".

Det skriver den tyrkiske avis Hurriyet.

Dermed støtter Erdogan den amerikanske præsident Donald Trumps advarsel om, at et angreb kan udløse en "menneskelig tragedie".

Udmeldingerne kommer, efter at de syriske regeringsstyrker mandag har varslet, at der planlægges en omfattende offensiv i Idlib-provinsen med støtte fra Rusland og Iran.

Rusland og Iran vil hjælpe den syriske regering med at genvinde kontrollen over den oprørskontrollerede Idlib-provins.

Men USA og Tyrkiet advarer om risikoen for at ramme de omkring tre millioner civile, der bor i området.

Også FN frygter, at det planlagte angreb kan blive startskuddet til en humanitær krise langt større end hidtil set i den nu syv år lange krig i Syrien.

»Situationen i Idlib er afgørende for Tyrkiet. En hensynsløs proces har været i gang i området. Gud forbyde det, men hvis området bliver ramt af missiler, vil det kunne medføre en alvorlig massakre,« siger Erdogan ifølge Hurriyet.

Erdogans bekymring skyldes blandt andet, at Tyrkiet vil komme til at bære en del af byrden fra de humanitære og sikkerhedsmæssige konsekvenser ved et angreb, skriver avisen New York Times.

Erdogan håber, at han vil opnå positive resultater ved det forestående topmøde med Irans præsident, Hassan Rouhani, og Ruslands præsident, Vladimir Putin. Topmødet skal afholdes i den kommende uge i den iranske hovedstad, Teheran.

»Jeg håber, at vi vil kunne afværge den syriske regerings ekstremisme i regionen,« siger Erdogan.

Talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, afviser dog advarslerne med henvisning til, at Idlib-provinsen er "en terrorrede".

»Hvis man kun fremsætter sådanne advarsler uden at tage hensyn til hele den farlige situation og den potentielt negative udvikling for hele Syrien, så er der ikke tale om en helt og altomfattende vurdering,« siger Peskov.

Han tilføjer, at de militante gruppers tilstedeværelse i Idlib undergraver hele fredsprocessen i Syrien.

Russiske fly genoptog tirsdag angreb mod oprørere i Idlib efter flere ugers pause

/ritzau/Reuters

Svensk partileder får hug for ønske om lavere abortgrænse

For anden aften i træk var en række svenske partiledere samlet til debat forud for valget den 9. september.

Lederen af det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna (SD), Jimmie Åkesson, kom i modvind, da han sammen med en række øvrige partiledere tirsdag aften deltog i en tv-debat på svenske TV4.

Her kritiserede flere parter således partilederens udmelding om at ville sænke abortgrænsen i Sverige fra 18 uger til 12 uger.

»Jeg bliver så vred over, at det her skal være et spørgsmål i 2018-valget,« siger lederen af det liberale Centerpartiet, Annie Lööf.

Til stede ved tirsdagens debat var ud over Jimmie Åkesson og Annie Lööf også lederne Jonas Sjöstedt fra det venstreorienterede Vänsterpartiet samt Jan Björklund fra Liberalerna.

De øvrige partiledere mødtes til debat mandag aften.

Ved en rundspørge tirsdag aften var Åkesson den eneste, der svarede ja til spørgsmålet om, hvorvidt abortgrænsen skal sænkes.

»Ja, det er en del af vores program. Jeg synes, at det er rimeligt, at vi gør som i resten af Europa og i de andre nordiske lande,« siger Åkesson.

Både Jonas Sjöstedt og Jan Björklund kritiserede også Åkessons ønske, som de kalder et angreb på kvinders frihed.

Blandt de øvrige emner ved tirsdagens debat var de skovbrande, der har raset i Sverige i løbet af den varme, tørre sommer.

Samtlige ledere svarede ja til, at Sverige skal have sine egne brandfly, der skal hjælpe med at opdage skovbrande så tidligt som muligt.

»Ja, det synes jeg absolut. Jeg er opvokset i en familie med skov, så jeg ved, hvad det betyder. Det gælder om at kunne rykke ud hurtigt,« lyder det fra Centerpartiets leder, Annie Lööf.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson er enig.

Han mener dog, at man har hørt ønsket om en styrket indsats mange gange tidligere - uden at der er sket noget.

»Ja, vi skal have vores egen indsats. Det syntes vi for fire år siden, det syntes alle dengang, men der er ikke sket noget. Det er valgflæsk at sige det nu, når der ikke er sket noget på fire år,« siger han.

Svenskerne går til valg søndag den 9. september.

/ritzau/TT

Trump kalder Watergate-journalists afsløringer for opspind

Donald Trump, hans stabschef og den amerikanske forsvarsminister siger, at ny, afslørende bog er fuld af løgn.

USA's præsident, Donald Trump, har tirsdag aften svaret igen, efter at en række opsigtsvækkende afsløringer er kommet frem i forbindelse med udgivelsen af bogen "Frygt".

Bogen handler om Trump og er skrevet af den berømte Watergate-journalist Bob Woodward, der var med til at vælte præsident Richard Nixon.

Avisen Washington Post har tirsdag bragt et uddrag af bogen.

I bogen er der blandt andet passager, hvor Trumps stabschef, John Kelly, og forsvarsminister Jim Mattis kritiserer præsidenten. Men ifølge Trump er "deres citater opspind og et svindelnummer over for offentligheden".

Det skriver den amerikanske præsident på Twitter.

Her tweeter han også udtalelser fra både Kelly og Mattis, der begge nægter at have ytret de kritiske holdninger til Trump.

Ifølge bogen skal John Kelly blandt andet have kaldt Trump for en idiot og sagt, at "dette er det værste job, jeg har haft".

»Det er ikke sandt, at jeg nogensinde har kaldt præsidenten for en idiot. Faktisk så forholder det sig helt omvendt.«

»Som jeg sagde tilbage i maj, og som jeg stadig står ved: Jeg tilbringer mere tid end nogen andre sammen med præsidenten, og vi har et utrolig ærligt og stærkt forhold,« lyder det i John Kellys udtalelse.

I Woodwards bog fremgår det også, at Trump angiveligt har ønsket at få den syriske præsident, Bashar al-Assad, likvideret.

Men ifølge Det Hvide Hus består bogen ikke af andet end usandheder.

»Denne bog er ikke andet end opdigtede historier fra mange tidligere, utilfredse ansatte, der ønsker at sætte præsidenten i et dårligt lys,« lyder det i en udtalelse fra Sarah Sanders, talsmand i Det Hvide Hus.

Woodward har i forbindelse med bogen talt med en række toprådgivere i Det Hvide Hus. Det er dog sket med den forståelse, at han ikke må afsløre, hvor han præcist har de forskellige informationer fra.

/ritzau/AP

Trumps nominering til højesteret afviser Parkland-offers far

Først på høringens anden dag skal Brett Kavanaugh besvare spørgsmål fra Senatet og Komitéen.

Senatet i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., har natten til onsdag dansk tid taget fat på høringen af Brett Kavanaugh.

USA's præsident, Donald Trump, har nomineret 53-årige Kavanaugh til at indtage sædet som ny højesteretsdommer, efter at Anthony Kennedy den 27. juni bebudede, at han ville gå på pension.

Høringen forventes at vare flere dage. Først på andendagen vil Kavanaugh blive udspurgt til sprængfarlige emner som abort og våbenlovgivning.

Senere i september skal Senatet og Komitéen afgive deres stemmer.

Brett Kavanaugh ankom til høringen klokken 09.30 lokal tid ledsaget af sin hustru og datter.

Han lagde ud med at takke præsidenten og hans hustru, Melania, for at være så imødekommende over for hans familie.

Derefter understregede han, at en god dommer ifølge ham skal være neutral og upartisk.

»Jeg tager ikke beslutninger om sager ud fra personlige eller politiske præferencer,« lød det.

I en pause under høringen henvendte en mand, hvis datter blev dræbt under skoleskyderiet i Parkland, Florida, tidligere på året, sig til Kavanaugh.

Fred Guttenberg introducerede sig selv og fortalte om sin datter, men da han forsøgte at give Kavanaugh hånden, vendte Kavanaugh sig om og forsvandt væk.

Guttenberg har beskrevet episoden på det sociale medie Twitter, ligesom det er blevet foreviget af flere pressefotografer, der var til stede i salen.

»Han trak sin hånd tilbage, vendte ryggen mod mig og gik. Han ville vel ikke se realiteterne af våbenlovgivningen i øjnene,« skriver Fred Guttenberg.

Ifølge Det Hvide Hus nåede Kavanaugh ikke at reagere, før sikkerhedsfolk havde blandet sig.

I et andet opslag på Twitter skriver Guttenberg, at det var den demokratiske senator Dianne Feinstein, der havde inviteret ham med til dagens høring.

Feinstein og andre demokratiske senatorer har forud for og under høringen protesteret højlydt mod republikanernes blokering af adgang til dokumenter fra Kavanaughs tidligere arbejde, herunder også hans tid i Bush-administrationen.

Ifølge Dianne Feinstein forsøger Det Hvide Hus at "gemme" Kavanaughs fortid væk fra Senatet og for offentligheden.

Til det svarede formand for Senatets retsudvalg, Chuck Grassley, at der findes flere dokumenter på Kavanaugh end på nogen anden nomineret i historien.

Helt præcist har komitéen modtaget en halv million dokumenter.

/ritzau/

Gifford har kurs mod et nederlag i amerikansk primærvalg

Rufus Giffords chancer for at vinde en plads i Kongressen ser ikke store ud efter foreløbig stemmeoptælling.

Den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark Rufus Gifford har tirsdag været at finde på stemmesedlerne i primærvalget i tredje valgdistrikt i Massachusetts.

Men med 61 procent af stemmerne talt op ser hans chancer ikke store ud.

Gifford stiller op mod ni andre demokratiske kandidater. Og vinderen vil med al sandsynlighed blive medlem af Underhuset i den amerikanske kongres, Repræsentanternes Hus.

Gifford har forud for primærvalget ligget som nummer to i meningsmålingerne, kun slået af kandidaten Daniel Koh.

Koh er tidligere stabschef for borgmesteren i Boston og har bevæget sig mere i lokalpolitik end Gifford.

Men tidligt onsdag morgen dansk tid må både Gifford og Koh se sig overhalet af 44-årige Lori Trahan. Hun har været stabschef demokraten Martin Meehan, da han var medlem af Repræsentanternes Hus.

Mens Trahan foreløbigt har fået 23,6 procent af de optalte stemmer, får Koh 19,5 procent, mens Gifford får 14,1 procent.

Også demokraten Juana Matias har sneget sig op over Gifford med 18,3 procent.

Ifølge Anders Agner Pedersen, der er redaktør på netmediet Kongressen.com, kan Giffords største ulempe i valget have være de mange år, han har tilbragt i udlandet.

»Udfordringen for Rufus Gifford er, at han stadig er en outsider. Han er kommet tilbage til sin hjemstat, Massachussets, efter han har været tre og et halvt år i Danmark,« sagde Anders Agner Pedersen forud for valget.

Omvendt har Gifford også haft et es i ærmet, som har øget hans chancer.

I 2012 stod han i spidsen for den daværende præsident Obamas fundraising, som slog alle rekorder. Og den evne har han ifølge Anders Agner Pedersen taget med sig ind i valgkampen.

Det ser dog tidligt onsdag morgen dansk tid ikke ud til at have været nok til at sikre Gifford stemmer til at slå sine modkandidater.

/ritzau/

Kvinde afbryder gudstjeneste og anklager leder for voldtægt

McKenna Denson anklager et højtstående medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige for voldtægt.

En gudstjeneste i Chandler, Arizona, blev søndag afbrudt, da en kvinde trådte op på et podium i kirken og anklagede et højtstående medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige for voldtægt.

Fra podiet lod 55-årige McKenna Denson de fremmødte forstå, at den i dag 85-årige Joseph L. Bishop voldtog hende tilbage i 1980'erne.

Denson kaldte Bishop for en "sexforbryder" og sagde, at højtstående medlemmer af kirken har dækket over hans handlinger.

»For at vi kan holde kirken sikker, er vi nødt til at stille sexforbrydere til ansvar for deres handlinger, uanset om de er pædofile eller voldtægtsmænd som Joseph L. Bishop,« sagde Denson.

Derefter trådte en unavngiven mand op på podiet og fik Denson væk.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har efterfølgende kritiseret McKenna Denson for at afbryde gudstjenesten.

Kirken udtaler, at det er "skuffende", at nogen kan finde på at afbryde kirkelige handlinger af personlige årsager.

»Det er skuffende, at nogen kan finde på at afbryde kirkelige handlinger for i stedet at rette opmærksomheden mod sig selv,« udtaler talsmand for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Eric Hawkins.

Som præsident for et center for unge mormoner i Provo, Utah, i 1980'erne havde Joseph L. Bishop ansvaret for hundredvis af børn og unge.

Det er uvist, om han var til stede i kirken.

Denson har tidligere konfronteret Bishop med anklagerne. I en hemmelig lydfil optaget under et møde med ham, kan han høres undskylde. Det fremgår dog ikke af lydfilen, præcis hvad han undskylder for.

Hun siger desuden, at hun gentagne gange i løbet af de sidste 30 år har rapporteret voldtægten til kirken, men at det aldrig har ført til noget.

Kirken udtaler, at sagen ikke har fået konsekvenser for Joseph L. Bishop, da han benægter voldtægtsanklagen.

Bishops advokat har ikke ønsket at kommentere sagen.

McKenna Dawsons advokat, Craig Vernon, udtaler, at hans klient ikke har yderligere kommentarer til sagen.

/ritzau/

Det danske nødlandshold vækker opsigt i hele verden

Nyheden om et dansk landshold med flere futsalspillere og med John "Faxe" Jensen som træner går kloden rundt.

»Danmark kommer til at spille sine næste kampe... med futsalspillere!«

Sådan lyder overskriften på en historie hos den spanske sportsavis Marca, der ligesom en lang række andre internationale medier har fået øjnene op for den bizarre situation, det danske herrelandshold befinder sig i.

En konflikt mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen betyder, at DBU har fundet et alternativt landshold.

Blandt de udvalgte er spillere fra futsallandsholdet og fra 2. division.

Og netop udtagelsen af futsalspillere er blandt de ting, der vækker opsigt hos medier i resten af verden. Blandt andet hos det tyske fodboldmagasin Kicker.

»Det er helt surrealistisk. På forbundets side er truppen blevet offentliggjort, og seks futsalspillere er med,« lyder det i Kickers artikel.

Selv i Brasilien er der fokus på den danske krise. Den store, brasilianske avis O Globo bringer således en artikel om situationen på sin hjemmeside.

Flere britiske medier har også historier om det danske nødlandshold.

Her bliver der blandt andet fokuseret på, at det er John "Faxe" Jensen, der skal stå i spidsen for det alternative landshold.

John "Faxe" Jensen har en fortid i den engelske Premier League-klub Arsenal, der hentede ham umiddelbart efter Danmarks EM-triumf i 1992.

»Den tidligere Arsenal-midtbanespiller John Jensen har besvaret et desperat SOS-opkald om at stå i spidsen for et dansk hold bestående af ukendte divisionsspillere og futsalspillere,« skriver The Telegraph.

Skysports, BBC og fodboldsiden Goal har også historier om konflikten. Det samme har store internationale nyhedsbureauer som AP, AFP og Reuters.

Danmark møder Slovakiet i en testkamp onsdag aften klokken 20.45.

Søndag den 9. september skal Danmark spille mod Wales i den første kamp i det nye turneringsformat ved navn Nations League.

/ritzau/

Mand er dræbt af skud i Malmø

En mand blev tirsdag aften ved 19-tiden såret af skud i Malmø. Han er nu død.

En mand i 20'erne er blevet skudt i bydelen Fosie i Malmø i Sydsverige og er død.

Det oplyser politiet, der blev alarmeret om skyderiet omkring klokken 19.

En mand blev bragt på hospitalet med ambulance, efter at han blev fundet liggende såret på gerningsstedet.

Senere tirsdag aften har politiet meddelt, at manden er afgået ved døden.

Politiet har ikke anholdt nogle mistænkte, og man ønsker ikke at kommentere skyderiet yderligere.

»Gerningsstedet er afspærret. Vi undersøger området med hundepatruljer og skal afhøre eventuelle vidner. Men jeg kan ikke udtale yderligere om situationen,« siger pressetalskvinde ved politiet Anna Göransson.

Politifolk er ifølge oplysninger fra området i gang med at stemme dørklokker for at finde eventuelle vidner.

Skudepisoden i Malmø fandt sted samme aften, som en anden mand i 20'erne blev skudt og såret på et torv i Helsingborg.

Ofret er i meget kritisk tilstand, oplyser politiet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 20:22.

Ifølge den svenske avis Aftonbladet skal fire mænd have åbnet ild ved en udeservering på Gustav Adolfs torv.

Unavngivne kilder fortæller til avisen, at de søgte dækning under bordene, indtil gerningsmændene forsvandt væk på to knallerter.

Det ønsker politiet dog hverken at be- eller afkræfte.

/ritzau/TT