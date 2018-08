Angreb i London: Sikkerheden sejrede, og terroristen tabte

Terrorister kan stadig gøre skade i London, men det er blevet sværere, som en yngre mand tirsdag fandt ud af.

For år tilbage kunne han have anskaffet sig våben og bombeudstyr - og han kunne have fået materiel og anden støtte fra terrororganisationer - og han kunne som ved 2005-angrebene i London have dræbt og såret hundredevis af uskyldige. Men tirsdag var det en anden historie.

Politiet havde tirsdag aften endnu ikke offentligt identificeret gerningsmanden, men af billeder fra anholdelsen fremgår det, at han er i slutningen af 20erne, sort og iklædt slidte cowboybukser og en sort dynejakke. Han er ifølge BBC fra Birmingham-området, og her var han »kendt af politiet,« men tilsyneladende ikke af MI5, det britiske svar på PET.

Herunder: Forsiden af gratisavisen Evening Standard tirsdag eftermiddag

Today’s ⁦@EveningStandard⁩: latest on terror attack at Westminster & Corbyn refuses to say who paid for Tunisian trip + ⁦@annemcelvoy⁩ on the attention seekers of modern politics pic.twitter.com/0Ab8XDEO2G — George Osborne (@George_Osborne) August 14, 2018

For to måneder siden købte han en sølvgrå Ford Fiesta i Nottingham; bilen var kategoriseret som totalskadet af forsikringsselskabet, men ikke desto mindre solgt videre, og tirsdag morgen ankom den vordende terrorist til London, oplyser Daily Mail. Hans mål var angiveligt at ramme civilister og politi ved det britiske parlament i Westminister Palace, måske inspireret af sidste års angreb på Westminister Bridge.

Her pløjede en britisk konvertit ind i en menneskemængde og dræbte fem.

Herunder: På denne video kan man se, hvordan terroristen speeder sin bil op, kører over i den forkerte side og rammer ind i en barriere.

Rooftop camera shows moment car crashes into barriers outside Parliamenthttps://t.co/CprbiGZgrg #Westminster pic.twitter.com/0noYclQNaR — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 14, 2018

Men politiet har siden opstillet barrierer i det meste af området og sikret de svage punkter, som angrebsmanden i 2017 udnyttede, og tirsdagsterroristen kørte rundt i det samme område omkring parlamentsbygningen - men fandt åbenbart ingen huller i sikringen. På Abingdon Street, umiddelbart foran den såkaldte Sct. Stephens Hall-indgang til Westminister Palace, gassede han op, kørte over i den modsatte side af vejen, ramte en gruppe cyklister og ramlede durk ind i en af barriereblokkene.

Ifølge BBC ramte han blokken med en fart af omkring 80 km/t, men blokkene er bygget til at modstå en lastbil i stor fart, og de rokkede sig ikke ud af stedet. I stedet blev forenden af terroristens Ford Fiesta trykket sammen, og maskinpistolbevæbnet politi omringede bilen og fiskede gerningsmanden ud. Han så omtumlet, men uskadt ud på billederne. En af cytklisterne - en yngre kvinde - blev »kvæstet, men ikke livstruende,« oplyste politiet senere.

Præsident Trump brugte endnu engang angrebet som et led i sin vendetta mod London og ikke mindst mod byens borgmester, Sadiq Khan, som ud over at være Labour også er muslim. Trump kaldte angrebsmanden for et »dyr« - »den slags dyr er skøre,« tweetede han.

Another terrorist attack in London...These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018

Men Sadig Khan så ingen grund til at gå i clinch med Trump. I stedet roste han Londons betjente, som »altid løber mod faren,« og som i dag hurtigt fik situationen under kontrol. Han takkede også storbyens indbyggere for deres tålmodighed og - sagde han - »vi gør London så sikker, som vi overhoevdet kan.«

Politiet betragter angrebet som et én-mandsangreb og har ikke udsendt en generel advarsel eller forhøjet terrorberedskabet.