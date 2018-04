Analytikere: Amerikansk slag mod Assad bliver begrænset

Den amerikanske præsident, Donald Trump, varslede i et opslag på Twitter tirsdag en militær aktion mod det syriske regime. Opslaget kritiserede også Rusland, der støtter regimet.

Men hverken Syrien eller Rusland bør frygte, at USA er på vej med ændringer i slagets gang i den syriske borgerkrig, vurderer analytikere.

Dels er den amerikanske præsident imod militære udflugter i andre lande, vurderer Philip Christian Ulrich, der er udenrigsredaktør på netmediet kongressen.com.

Dels er amerikanerne uden oplagte allierede, der kan hjælpe med at opnå andet end symbolske nålestik, forklarer Mikkel Storm Jensen, der er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

»Det er et paradoks, at Trump på den her måde truer med en militær aktion i Syrien. Det strider mod hans politik om, at USA i højere grad skal stoppe med at intervenere alle mulige steder i verden«, siger Phillip Christian Ulrich.

»Det er stadig hans holdning. Der ligger afgrænsningen af hans trussel.«

Redaktøren minder om, at præsidenten for nylig har talt for at hente de amerikanske soldater, som befinder sig i Syrien, hjem hurtigere end ventet.

En anden faktor er ifølge Mikkel Storm Jensen, at USA's muligheder på slagmarken er ret begrænsede. Hvis USA vælger en militær løsning, har majoren svært ved at se en appetitlig løsning ud over et begrænset angreb.

»Det kan du gøre med fly, specialstyrker eller krydsermissiler. Det er smartest med krydsermissiler, for den sætter ikke amerikanske liv på spil inde i Syrien.«

Alternativt skulle USA sende våben til oprørsgrupper i Syrien.

»Det har ikke nogen umiddelbar effekt, man kan se på fjernsyn. Og de mennesker, der er tilbage i Syrien i kampen mod Assad, er ret langt ovre på den islamistiske front,« siger majoren.

»Det er svært at finde nogle yndlinge. De eneste er kurderne. Og de har nogle andre problemer med tyrkerne. Og de har egentlig ikke noget udestående med Assad som sådan.

»Hvad er der tilbage? En omfattende og virkelig stor operation, der vil gøre en forskel. Det har USA aldrig haft appetit på.«

