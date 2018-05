Analytiker: Amerikansk Anden Flåde skal holde øje med Rusland

USA's genetablering af sin Anden Flåde, der har operationsansvaret i den nordlige del af Atlanterhavet, bunder i et ønske om at have flere strenge at spille på i Nordatlanten i forhold til Rusland.

Det vurderer Johannes Riber, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

- Tidligere har man set, at amerikanerne kom helt fra den amerikanske østkyst, når de skulle være til stede i Europa eller Mellemøsten.

- Det her er et tegn på, at man ønsker at kunne lave flere og bedre flådeoperationer i Nordatlanten, end man tidligere har kunnet, siger Johannes Riber.

Han vurderer ikke, at en mere organiseret amerikansk tilstedeværelse i Nordatlanten vil få betydning for det danske Forsvars arbejde.

- Nordatlanten er jo kæmpe stort.

- Amerikanerne vil formentlig bruge deres tilstedeværelse til at forsøge at finde de store russiske ubåde, som sejler rundt i området.

- Den danske flåde ved Færøerne og Grønland har nogle helt andre opgaver som fiskeriovervågning, miljøbekæmpelse og den slags ting, siger Johannes Riber.

