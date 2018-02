Amerikanske teenagere efter skoleskyderi: »Vores generation mister vores liv, mens de voksne politikere fjoller rundt«

Vrede, frustration og smerte over meningsløse skoleskyderier får nu et voksende antal high school-studerende til at gå til modangreb på den amerikanske våbenlobby.

»Vi vil blive de unge, som I kommer til at læse om i lærebøgerne. Vi kommer til at være det sidste masseskyderi«, siger gymnasiestudenten Emma Gonzalez til amerikansk tv. I sidste uge overlevede Gonzalez det blodige skoleskyderi på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida.

17 mennesker blev dræbt, herunder både studerende og lærere, da en gerningsmand åbnede ild på skolen med en automatriffel. Politiet har anholdt og sigtet den nittenårige Nikolas Cruz, der er tidligere studerende ved skolen.

»Aldrig igen«

Nu har mange unge amerikanere fået nok af politikernes forsvar for en liberal våbenlovgivning. På de sociale medier og i talrige tv-interviews retter flere unge overlevende en anklagende finger mod både våbenlobbyorganisationen National Rifle Association og politikere som præsident Donald Trump.

Under overskriften »Never Again« (Aldrig igen, red.) deler de studerende protester på de sociale medier, mens de planlægger en protestmarch til Washington d. 24 marts. Her vil de stille krav om øjeblikkelig politisk handling for at begrænse amerikanernes adgang til dødelige skydevåben.

»Vores generation mister vores liv, mens de voksne politikere fjoller rundt«, siger Cameron Kasky, der er elev på Marjory Stoneman Douglas High School, til tv-stationen CNN.

»Vi har set regeringen lukke ned, vi har set skattereformer, men vi har ikke set noget gjort for at redde børns liv«, sagde David Hogg, en anden overlevende fra skoleskyderiet.

David Hogg er harmdirrende over udmeldinger fra amerikanske politikere, der mener, at spørgmålet om våbenlovgivning ikke bør diskuteres umiddelbart efter den tragiske begivenhed i Florida.

»Er det en joke? Er det nu, at vi skal fokusere på fortiden i stedet for fremtiden for at forhindre tusindvis af andre børn i at dø. I giver mig kvalme.«

Flere studerende fra gymnasiet i Florida er rasende over, at det stadig kan lade sig gøre at købe slagkraftige angrebsvåben uden effektive baggrundstjek af køberen. Under skoleskyderiet anvendte Nikolas Cruz en semi-automatisk riffel af mærket AR-15.

»Det er fuldstændig sindssygt, at et nittenårig ikke kan købe alkohol, men i stedet kan komme ind fra gaden og købe en AR-15-riffel – et krigsvåben, et masseødelæggelsesvåben«, siger Alex Wind, der som studerende på Marjory Stoneman Douglas High School slap uskadt fra onsdagens skoleskyderi, til BBC.

»I Newtown var de studerende så unge, at de ikke kunne sige fra, men stol på mig, vi vil skabe forandring,« siger Alex Wind.