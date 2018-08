Amerikanske medier tager til genmæle: »Journalister er ikke fjenden«

Op mod 350 amerikanske aviser offentliggør i dag ledende artikler, der slår til lyd for pressefrihed og uafhængige medier og værgrer sig mod præsident Donald Trumps gentagne angreb på det, han rutinemæssigt kalder »fake news«.

Det samordnede svar skyldes et initiativ fra avisen The Boston Globe, som i sidste uge opfordrede til et landsdækkende svar på præsident Trumps »beskidte krig« mod medierne. Avisen lancerede endda hashtagget #EnemyOfNone.

»En bærende søjle under præsident Trumps politik er et vedholdende angreb på den frie presse. Journalister betegnes ikke som amerikanske medborgere, men derimod som »folkets fjender.« Dette uophørlige angreb på den frie presse har farlige konsekvenser,« skriver The Boston Globe i dagens leder.

»Vi har bedt redaktioner rundt om i landet – liberale og konservative, store og små – om at slutte sig til os i dag og med deres egne ord tage stilling til denne grundlæggende trussel.«

Blandt de medier, som har taget imod invitationen, er The New York Times, Dallas Morning, Denver Post og Philadelphia Inquirer, men også en lang række mindre, lokale aviser. Hr. Trump har også ytringsfrihed på samme måde som hans modstandere i pressen har det. James Freeman, The Wall Street Journal

Som for eksempel The Fayetteville Observer fra North Carolina, der udtrykker det fromme håb, at Trump vil ophøre med sine angreb på medierne. Men avisen fortsætter nøgternt: »Vi holder dog ikke vejret.«

Præsidenten har ret til at udtrykke sig

»Vi er ikke fjenden,« erklærer Mercury News i San José, Californien, mens The St. Louis Post-Dispatch beskriver journalister som »de sandeste af alle patrioter«.

Den store avis Chicago Sun-Times, der samtidig er flagskib i sin egen mediegruppe, noterer tørt, at de fleste amerikanerer formentligt godt ved, at Trump vrøvler.

Alligevel er det tankevækkende, at 29 procent af amerikanerne i dag mener, at »nyhedsmedierne er det amerikanske folks fjender«. Det fremgår af en Ipsos-måling, som The Boston Globe bringer sammen med sin ledende artikel.

Og så ville det ikke være en fri presse, hvis ikke der var medier, som gik imod strømmen. Avisen The Wall Street Journal har afvist at deltage i Boston Globes initiativ, og begrundelsen fremgår af en ledende artikel af redaktør James Freeman:

»Hr. Trump har også ytringsfrihed på samme måde som hans modstandere i pressen har det.«