Amerikanske kendisser tager afsked med John McCain

Tusindvis af amerikanere stillede sig op i køen for at sige farvel til John McCain, som fredag lå på lit de parade i rotunden i kongresbygningen i Washington.

McCains enke, hans syv børn og hans 106 år gamle mor var kommet til Washington sammen med McCains båre og stod sammen med et stort antal kongresmedlemmer, guvernører, diplomater og andre under kongresbygningens kuppel.

Vicepræsident Mike Pence deltog i ceremonien, mens præsident Donald Trump glimrede med sit fravær, da McCain på forhånd havde ladet forstå, at hans tilstedeværelse var uønsket.

Sarah Palin, som i 2008 var John McCains vicepræsidentkandidat i valgkampen, var ifølge flere amerikanske medier også blevet udelukket fra deltagelse.

Flere amerikanske medier rapporterer, at McCain, som senere fortrød, at han havde valgt Palin, bad medlemmer af sin familie sørge for, at Palin blev væk fra mindeceremonien.

Blandt dem som kom for at mindes McCain, var den tidligere udenrigsminister Henry Kissinger, skuespilleren Warren Beatty og tidligere senator Joe Lieberman.

Båren kom til Washington fra Arizona, hvor McCains vælgere kunne tage afsked med ham tidligere på ugen i delstatens kongresbygning.

Lørdag vil McCain også blive mindet ved monumentet for Vietnam-veteraner, forud for en stor gudstjeneste i Washingtons domkirke. Efter anmodning fra McCain vil to tidligere præsidenter tale ved hans kiste - demokraten Barack Obama og republikaneren George W. Bush.

De to politikere fra hvert deres parti havde begge vundet sejre over McCain, da de blev valgt som præsidenter.

Det er en typisk McCain-gestus, at han bad to politiske modstandere tale ved hans båre. Han lagde stor vægt på at se ud over de politiske kløfter, da amerikanere - uanset politiske tilhørsforhold - er i samme båd.

McCains begraves ved flådeakademiet i Annapolis i Maryland søndag.

/ritzau/AFP