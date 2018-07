Amerikanske efterretningstjenester: Nordkorea arbejder på nye missiler

Ifølge amerikanske efterretningstjenester er Nordkorea i gang med at bygge nye missiler på den fabrik, hvor landet byggede sine første interkontinentale ballistiske missiler, som kan nå USA.

Det skriver Washington Post og Reuters med henvisning til kilder tæt på sagen.

De nye beviser inkluderer satellitfotos taget inden for de seneste uger, som indikerer, at Nordkorea arbejder på mindst en og potentielt to interkontinentale ballistiske missiler (ICBM) med flydende brændsel på et anlæg i Sanumdong i udkanten af hovedstaden Pyongyang.

Sådan lyder konklusionen fra amerikanske embedsmænd tæt på forløbet, som har delt de klassificerede informationer med de to medier under krav om anonymitet.

Et sattelitfoto viser Sanumdong missilanlægget i Nordkorea 29. juli, 2018.

Donald Trump og Kim Jong Un indledte under deres topmøde i Singapore i juni en dialog om nedrustning på den koreanske halvø, hvor den nordkoreanske leder afgav et vagt formuleret løfte om »at arbejde mod atomnedrustning«.

Ved en høring i det amerikanske senat i sidste uge fastholdte forsvarsminister Mike Pompeo, at USA og Nordkoreas dialog om nedrustning fortsat var på sporet, og han affejede desuden anklager om, at administrationen er blevet ført bag lyset af Kim Jong Un.

Selv om Trump tidligere har udtalt, at Nordkorea er begyndt med »totalt atomnedrustning«, og at landet ikke længere udgør en atomtrussel, bekræftede forsvarsminister Mike Pompeo over for Senatet, at Nordkorea fortsat producerer materiale, som bliver brugt i atomvåben.

Her er, hvad Trump og Kim blev enige om På et historisk topmøde har Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USAs præsident, Donald Trump, underskrevet et fælles dokument. Her kan du læse, hvad der står i teksten: Præsident Donald Trump forpligter sig til sikkerhedsgarantier for Nordkorea. Der står ikke, hvad garantierne indebærer.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, genbekræfter sin »faste og urokkelige« forpligtelse til at færdiggøre afrustningen af den koreanske halvø når det gælder atomvåben. Derefter erklærer de to ledere fire punkter: USA og Nordkorea forpligter sig på at etablere et nyt forhold i overensstemmelse med de to folks ønske om fred og velstand.

USA og Nordkorea vil sætte deres kræfter ind på at opbygge en lang og varig fred på den koreanske halvø.

Med en bekræftelse af »Panmunjom Deklarationen« fra 27. april forpligter Nordkorea sig til en »komplet afrustning« af atomvåben på den koreanske halvø.

USA og Nordkorea forpligter sig til at finde og bringe de jordiske rester af krigsfanger og andre forsvundne personer hjem.

Herefter forpligter landene sig til at følge op på det aftalte i dokumentet. Det vil ske gennem møder mellem udenrigsminister Mike Pompeo og »en relevant højtrangerende« repræsentant fra Nordkorea snarest muligt. Her skal de aftale, hvordan aftalen implementeres. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Siden topmødet i juni har der ifølge iagttagere ikke været mange håndfaste tegn på, at nedrustning er Nordkoreas intention.

Ifølge Washington Post vurderer amerikanske embedsmænd tværtimod, at nordkoreanske myndigheder har diskuteret, hvordan de kan affeje international inspektion og snyde USA omkring antallet af både våben og fabrikker.

Selv om de nye satellitfotos ikke peger i retning af, at Nordkorea udvider sin militære kapacitet, underbygger det en voksende formodning om, at landet fortsat arbejder på avancerede våben.

Billederne er således blot det seneste fund, som peger på en løbende aktivitet på Nordkoreas atom- og missilfaciliteter.

Eksempelvis indikerede sattelitfotografier for nylig, at Nordkorea muligvis arbejder på et uran-beriget anlæg.I den forbindelse manede flere forskere dog til forsigtighed med at tolke noget ud fra billederne.

Andrea Berger fra det amerikanske Middlebury Institute i Monterey i Californien udtalte eksempelvis, at »satellitbillederne viser kun, hvad man kan se på ydersiden og fortæller intet om, hvad der sker inde i området«.

De eneste håndfaste skridt mod nordkoreansk nedrustning er testanlægget Sohae Sattelite Launching Station på Nordkoreas vestkyst, som det var blevet lovet til Trump at lukke. Det arbejde er angiveligt igang.

Anlægget Sohae Satellite Launching Station, som angiveligt af ved at blive afmonteret, har siden 2012 været Nordkoreas primære anlæg til at teste missiler.

Eksperter ikke overrasket

Amerikanske embedsmænd og private analytikere er ikke overraskede over, at aktiviteten på Nordkoreas våbenanlæg potentielt fortsætter – særligt ikke i lyset af, at Kim Jong Un ikke har afgivet konkrete løfter.

Nordkorea »har aldrig sagt ja til at opgive deres atomprogram,« siger Nordekorea-ekspert Ken Gause til Washington Post.

Ken Gause forklarer, at »regiments overlevelse og fortsættelse af Kim-familiens styre« er altoverskyggende prioriteter for Kim Jong Un.

Ifølge eksperten tror Kim Jong Un grundlæggende på, at atomprogrammet har en afskrækkende effekt, som kan forhindre amerikanske forsøg på at ændre regimet – og det vil den nordkoreanske leder ikke give slip på, vurderer han.

En uafhængig analytiker fortæller til Washington Post, at Trump-administration har misforstået Kim Jong Uns intentioner, hvis de tror, at Nordkorea vil opgive deres atomarsenal og nedlægge deres våbenfabrikker.

»Nordkorea forhandler ikke om at opgive deres atomvåben,« siger Jeffrey Lewis, som er ekspert i atomvåben ved Middlesbury Institute of International Studies (MIIS) og fortsætter:

»De forhandler om anerkendelse af deres atomvåben. De er villige til at fastsætte visse grænser, eksempelvis at de ikke lave atomprøvesprængninger og ikke tester ICBMs. Det, de tilbyder, er: De beholder bomberne, men de stopper med at tale om det.«