Amerikanske asylcentre anklages for fysisk og seksuelt misbrug af børn

Asylcentre i Texas anklages for misbrug og misrøgt

Flere af de amerikanske asylcentre, der huser uledsagede flygtninge- og migrantbørn, har en lang række anklager om misbrug og misrøgt bag sig.

Det viser en netop offentliggjort undersøgelse, som avisen Texas Tribune og Center for Undersøgende Journalistik står bag.

Anklagerne lyder blandt andet på fysisk og seksuelt misbrug samt brud på reglerne for børnenes sikkerhed og velbefindende.

Asylbørnene bor ofte i lange perioder på de privatdrevne centre, der er placeret forskellige steder i den amerikanske delstat. Børnene har enten krydset grænsen alene eller er blevet fjernet fra deres forældre ved ankomsten til USA.

Siden 2014 har 13 asylcentre i Texas modtaget adskillige alvorlige klager, hvilket har ført til lukningen af to centre.

Anklagerne om misrøgt er dateret to årtier tilbage og frem til i dag.

En af virksomhederne, der har overtrådt loven, er Southwest Key Programs i Texas. Virksomheden driver flere centre og har modtaget op mod 246 punkter med fejl og mangler.

Virksomheden har fået massiv medieomtale den seneste uge, efter det er kommet frem, at op mod 1500 børn er indespærret i store bure i et nedlagt Walmart supermarked, der drives af netop Southwest Key Programs.

Centret er ikke blevet lukket.

Et af de centre, der derimod ikke eksisterer længere, havde modtaget mere end 100 klager. Heriblandt var »upassende seksuel kontakt mellem medarbejdere og børn, hård afstraffelse og forsømmelig medicinsk pleje«.

Rapporten fra Texas Tribune og Center for Undersøgende Journalistik kommer, samme dag som USA's præsident, Donald Trump, underskrev et direktiv, der skal forhindre, at migrantfamilier bliver adskilt ved den amerikansk-mexicanske grænse.

Præsidentens ændrede kurs kommer efter et intenst pres fra hele det politiske spektrum i USA og megen kritik fra udenlandske regeringer af en praksis med at adskille børn fra deres forældre, når familier er kommet illegalt ind i USA.

Videooptagelser af børn i store bure og lydoptagelser af grædende børn har udløst vrede hos mange grupper i USA - både i erhvervslivet, hos præster og menigheder og i borgerretsgrupper.

/ritzau/

Canada åbner for lovligt salg af hash om fire måneder

Cannabis vil blive legaliseret i hele Canada fra og med 17. oktober.

Det oplyser premierminister Justin Trudeau onsdag, efter at landets senat tirsdag endeligt godkendte tiltaget.

Med legaliseringen bliver Canada det andet land i verden med en landsdækkende legalisering af cannabis.

Formålet er at sætte en kæp i hjulet for den organiserede kriminalitet, der tjener sine penge på det ulovlige hashmarked.

Justin Trudeau understreger, at de lokale regeringer skal bruge tid til at organisere det lovlige salg af cannabis.

»Det er vores håb, at der vil være et gnidningsfrit salg af cannabis fra 17. oktober i provinserne med et online leveringssystem, der er styret af provinserne, og som vil sikre, at det sker på en ordentlig måde,« siger Trudeau.

Han tilføjer, at tiltaget forhåbentlig vil tage en stor markedsandel fra den organiserede kriminalitet.

Canada følger i sporet på Uruguay, der også har indført en landsdækkende legalisering af cannabis.

Ifølge Canadas justitsminister, Jody Wilson-Raybould, er legaliseringen et opgør med et fejlslagent system.

»Det markerer et skifte i, hvordan vores land håndterer cannabis og afløser en mislykket forbudsmodel,« siger hun.

Hun opfordrer dog canadierne til at følge den nuværende lovgivning, indtil legaliseringen træder i kraft i oktober.

/ritzau/AP

Dansk Industri: Jarlovs ministerbord er fyldt med opgaver

Erhvervsorganisationen Dansk Industri ser frem til at opbygge et godt samarbejde med Rasmus Jarlov (K), og han får nok at tage fat på.

Meldingen kommer torsdag aften, efter at Statsministeriet på Twitter har oplyst, at Jarlov overtager posten som erhvervsminister efter Brian Mikkelsen (K).

Mikkelsen har i sin tid som erhvervsminister opnået en del, men han efterlader samtidig en masse at tage hånd om, mener direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard.

»Det er rigtig spændende emner, der ligger på hans bord allerede. Det er digitalisering, regelforenkling, at få flere iværksættere og at sikre, at flere små og mellemstore virksomheder vokser,« siger han.

Dansk Industri samarbejder efter eget udsagn allerede meget med forskellige ministre, og direktøren forventer, at den kommende minister er lydhør over for branchens udfordringer og udviklingsområder.

»Det er et rigtigt vigtigt ministerium, som han skal sidde i spidsen for. Vi forventer, at han er lige så erhvervsvenlig, som Brian Mikkelsen (K) har været,« siger Kent Damsgaard.

Først og fremmest handler det om, at byrder og bøvl skal fjernes for de danske virksomheder, så der kommer gode vilkår for erhvervslivet, mener direktøren.

Foruden planer og ønsker for fremtiden, er der også aftaler, som allerede er indgået, men som mangler at blive implementeret. Det gælder blandt andet en hovedstadsstrategi og et forenklet erhvervsfremmesystem.

Brian Mikkelsen skifter ministerstolen ud med en direktørpost ved erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Erhvervsministerposten overdrages efter planen torsdag over middag.

/ritzau/