Amerikansk soldat indrømmer at levere information til IS

...»Højtærede dommer, jeg leverede uklassificerede og klassificerede dokumenter til Islamisk Stat«

En amerikansk soldat med base på Hawaii har onsdag lokal tid erklæret sig skyldig i at forsøge at hjælpe Islamisk Stat (IS).

Sergent Ikaika Kang fortæller således, at han blandt andet har videregivet hemmelige militære oplysninger til den militante organisation.

»Højtærede dommer, jeg leverede uklassificerede og klassificerede dokumenter til Islamisk Stat,« siger den 35-årige sergent til dommeren i Honolulu.

Han fortæller videre, at han også leverede en drone, der havde til formål at spore amerikanske soldater, til den militante gruppe.

Ifølge anklager Ken Sorensen begyndte Ikaika Kang at sympatisere med Islamisk Stat i omkring begyndelsen af 2016.

Det føderale forbundspoliti, FBI, indledte en efterforskning af Kang i august 2016. Af efterforskningen fremgår det, at den amerikanske sergent leverede store mængder digitale dokumenter til IS.

Dokumenterne indeholdt følsomme oplysninger, herunder våbenfiler fra det amerikanske militær, detaljer om et styresystem til fly, forskellige militære manualer samt personlige oplysninger om soldater i det amerikanske militær.

Under et af sine møder med medlemmer af Islamisk Stat svor Ikaika Kang ifølge anklagemyndigheden troskab til den militante gruppe på både arabisk og engelsk og kyssede gruppens flag.

Han blev tydeligvis lokket, men loven, som omhandler opfordring til forbrydelse, er meget kompleks og ofte vanskelig for forsvaret at bevise. Birney Bervar, Ikaika Kangs forsvarsadvokat

»Han blev tydeligvis lokket, men loven, som omhandler opfordring til forbrydelse, er meget kompleks og ofte vanskelig for forsvaret at bevise,« siger Kangs forsvarsadvokat, Birney Bervar, efter onsdagens retsmøde.

Til gengæld for Ikaika Kangs indrømmelser siger anklagerne, at de ikke vil sigte ham for yderligere forbrydelser, herunder overtrædelser af spionageloven og andre terrorrelaterede love.

En unavngiven kilde tæt på Ikaika Kang har fortalt efterforskere, at Kang var besat af videoer af halshugninger, selvmordsbombere og andre typer for vold. Han kunne angiveligt bruge flere timer dagligt på at se sådanne videoer i sit soveværelse.

/ritzau/AP

Et vredt tweet og en ubåd hvor solen ikke skinner

En britisk dykker, som i juli var med til at redde 12 drenge og deres fodboldtræner ud af en grotte i Thailand, er tæt på at sagsøge Tesla-rigmanden Elon Musk for at kalde dykkeren »pædofil«.

Det fortæller dykkeren Vernon Unsworths advokat, L. Lin Wood, der har base i den amerikanske by Atlanta.

»Vi er ved at færdiggøre søgsmålet om ærekrænkelse,« siger advokaten til CNN og tilføjer, at han forventer at indgive søgsmålet til en føderal domstol i Los Angeles »i løbet af de næste dage«.

Den britiske dykker Vernon Unsworth, der er ekspert i grotter, kritiserede Tesla-chefen for at ville bidrage med en miniubåd til redningsaktionen.

»Han kan stikke sin ubåd derop, hvor det gør ondt, sagde Vernon Unsworth i et interview med CNN i kølvandet på redningsaktionen.«

»Der var absolut ingen chance for, at det ville virke. Han havde ingen anelse om, hvordan passagen gennem grotten var.«

Vernon Unsworth beskyldte Musk for at udnytte situationen til et »pr-stunt«.

Det fik Elon Musk til at rette det usædvanlige angreb mod dykkeren.

I en række bizarre udmeldinger på Twitter refererede han således til Unsworth som »pædofyren«, hvilket er kort for pædofil.

Musk slettede senere de opsigtsvækkende tweets, der nåede ud til 22 millioner følgere, og undskyldte over for Vernon Unsworth.

»Jeg undskylder til hr. Unsworth og til de firmaer, jeg repræsenterer som leder. Skylden er min og min alene.«

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone. — Elon Musk (@elonmusk) 18. juli 2018

»Min kommentar blev sagt i vrede,« skrev han blandt andet.

Briten Vernon Unsworth bor halvdelen af året i Thailand. Han var en del af det internationale hold af redningsfolk, der fik de 12 drenge og deres træner ud i friheden gennem lange og snævre passager i den oversvømmede grotte.

/ritzau/

Italien vil have flygtninge på havnerundfart

Den italienske regering vil opfordre EU til at indføre en rotationsordning, hvor migranter og flygtninge, der bliver samlet op i Middelhavet, sættes i land i forskellige europæiske havne.

Den italienske forsvarsminister, Elizabeth Trenta, vil præsentere planen for sine EU-kolleger på et uformelt møde torsdag i Wien.

»I den italienske regerings navn vil jeg i morgen fremsætte et forslag om at ændre reglerne for Sophia-missionen vedrørende havne for landgang,« skriver hun på Facebook ifølge nyhedsbureauet AFP.

Operation Sophia, der omfatter skibe og helikoptere, blev iværksat af EU i juni 2015, efter at flere hundrede migranter var druknet på vej fra Libyen til Italien, da deres synkefærdige både kæntrede. Som følge af forsvarsforbeholdet deltager Danmark ikke i missionen.

Som reglerne er nu, bliver alle migranter sat i land i italienske havne.

»Vi anser denne regel som uacceptabel, og ønsker den revurderet,« tilføjer Elizabeth Trenta i sit opslag.

En kilde i det italienske forsvarsministerium oplyser til AFP, at målet med forslaget er, at havne skiftes til at lade skibe med migranter og flygtninge lægge til.

»Vi vil sikre, at Italien ikke er ene om tage ansvar for problemet, men også andre medlemslande,« siger kilden.

Ifølge avisen La Stampa skal rotationen ifølge den italienske regering omfatte især franske og spanke middelhavshavne, men Grækenland og Malta skal også være med til at løfte opgaven.

Regeringen i Rom har i lang tid harceleret over det store antal migranter, der ankommer til havne i Italien. Samtidig beskylder den andre EU-lande for at løbe fra deres ansvar.

Det ti dage, før de omkring 137 migranter kunne forlade skibet »Diciotti« i Catania i det vestlige Sicilien.

For nylig nægtede den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, 137 migranter at forlade et fartøj, der havde reddet migranterne fra en smuglerbåd i Middelhavet nær Malta.

Malta nægtede at tage imod personerne, fordi regeringen ikke mente, at migranterne var i havsnød, da de blev hentet op i det italienske skib.

Matteo Salvini truede med, at migranterne ville blive sejlet tilbage til Libyen, hvorfra de sejlede ud, hvis ingen andre EU-lande ville tage imod dem. Ingen meldte sig.

Efter ti dage fik de 137 personer søndag lov til at gå i land fra skibet »Diciotti«, der havde lagt til i Genova. Blandt andet fordi Irland og Albanien hver havde indvilget i at modtage 20 personer.

/ritzau/