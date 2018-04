Amerikansk komiker angriber Donald Trump med »frastødende« vitser

»Som en pornostjerne siger, når hun skal i gang med at dyrke sex med en Trump: Lad os få det overstået«.

Sådan lød det, da komikeren Michelle Wolf lørdag aften tog fat på at dele øretæver ud til både højre og venstre ved den årlige korrespondentmiddag på Hotel Hilton i Washington.

»Jeg ved, at der er mange, der gerne vil have mig til at tale om Rusland, Putin og aftalt spil«, sagde Michelle Wolf med henvisning til undersøgelsen af forbindelser mellem Rusland og Trumps valgkamp, »men det har jeg ikke tænkt, for der er en masse liberale medier til stede i aften, og jeg har aldrig ønsket at vide, hvordan I ser ud, når I får orgasme.«

Traditionelt er amerikanske præsidenter til stede under den årlige korrespondentmiddag med landets førende journalister, hvor komikere tager magthaverne under kærlig behandling. I modsætning til sine forgængere har Trump for andet år i træk meldt afbud til middagen. Det afholdt dog ikke Michelle Wolff fra at gå i kødet på præsidenten.

»Selvfølgelig er Trump her ikke… Jeg ville selv have slæbt ham herhen, men det viser sig, at præsidenten for de Forenede Stater er den eneste ’pussy’, som man ikke må gribe fat i«, sagde Wolf.

I 2016 kom det frem, at Donald Trump under optagelser til programmet Access Hollywood havde sagt, at han som en stjerne kan behandle kvinder, som han lyster, herunder at ’gribe kvinder i kønsdelene’.

Se Michelle Wolfs optræden her:



Wolfs 20 minutter lange tale, der var spækket med angreb på Trump og hans regering, er stødt på barsk kritik fra konservative amerikanere. Komikerens tale er »absolut frastødende«, lød det ifølge Guardian fra Sean Spicer, der blev fyret af præsidenten som pressetalsmand for det Hvide Hus.

Forinden havde Wolf rettet skytset mod de hyppige udskiftninger i præsidentens stab.

»Jeg havde en masse jokes om regeringens medlemmer, men jeg var nødt til at skrotte dem, fordi de alle sammen er blevet fyret.«

Michelle Wolf benyttede sig også af talerstolen på Hilton Hotel i Washington til at lange ud efter præsidentens datter, Ivanka Trump, der har gjort kvinders rettigheder til en af sine mærkesager.

»Det var meningen, at hun skulle være en fortaler for kvinder«, sagde Wolf om Ivanka Trump, »men det har vist sig, at hun er omtrent lige så nyttig for kvinder som en tom tamponpakke. Hun har intet gjort for at tilfredsstille kvinder. Ligesom sin far, velsagtens.«

Den 32-årige Michelle Wolf er kendt for sit arbejde som tekstforfatter på satireprogrammet The Daily Show, men har også gjort opmærksom på sig selv som standup-komiker. Senere på året debuterer hun med sit eget show på streamingtjenesten Netflix.

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland