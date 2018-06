Amerikansk forskning: Luftforurening fører til diabetes

Diabetes bliver normalt forbundet med en usund og inaktiv livsstil.

Men ifølge forskere ved Washington University School of Medicine spiller luftforurening også en betydelig rolle.

I deres nye forskningsstudium estimerer de, at luftforurening medvirkede til 3,2 millioner nye tilfælde af diabetes globalt i 2016.

Det svarer til cirka 14 procent af alle nye tilfælde af diabetes det år - eller cirka hvert syvende tilfælde.

»Vores forskning viser en signifikant sammenhæng mellem luftforurening og diabetes globalt,« siger Ziyad Al-Aly, som har ledet forskningsstudiet.

Han siger videre, at studiet, der er udgivet i tidsskriftet Lancet Planetary Health, viser, at risikoen for at få diabetes stiger selv ved lave niveauer af luftforurening.

Forureningsniveauer øger således risikoen for at udvikle diabetes. Det er vel at mærke niveauer, som hverken amerikanske myndigheder eller Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anser for skadelige.

»Det her er vigtigt, fordi mange af industriens lobbygrupper argumenterer for, at de nuværende grænser er for strenge og bør lettes. Nu er der bevis for, at de bør skærpes,« siger Ziyad Al-Aly.

Forskerne har i undersøgelsen fulgt 1,7 millioner tidligere amerikanske soldater igennem otte år. Som udgangspunkt havde de ikke diabetes.

Deres informationer er blevet sammenlignet med luftkvaliteten i de områder, de bor.

Derved har forskerne kunnet konkludere, at der er en "stærk sammenhæng" mellem luftforurening og risikoen for at udvikle diabetes.

Over 420 millioner mennesker i verden er ramt af diabetes, som er en af verdens hurtigst voksende sygdomme.

/ritzau/AFP