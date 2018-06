Amerikansk delstat sagsøger internetgiganter

Den amerikanske delstat Washington har lagt sag an mod Google og Facebook. Det sker, fordi de to internetgiganter ikke har efterlevet lokale lovkrav omkring politiske annoncer.

Den økonomiske lovgivning omkring politiske kampagner i delstaten kræver, at annonceudbydere nøje registrerer, hvem der står bag annoncer.

Det skal også være gennemsigtigt, hvem der er med til at finansiere dem, og dette skal offentliggøres. Det siger justitsministeren i delstaten Washington på den amerikanske vestkyst, Bob Ferguson.

I sagsanlægget fra delstaten bliver Facebook og Google beskyldt for ikke at have levet op til de gældende krav på området siden 2013.

-»Washingtons lovgivning omkring annoncer gælder alle - uanset om det gælder en lille bys lokale avis eller et kæmpemæssigt foretagende,« fastslår Ferguson i en pressemeddelelse.

I det seneste årti har politiske kandidater og komitéer i Washington angivet, at de har betalt omkring 3,4 millioner dollar (21,6 millioner kroner) for annoncer på Facebook.

Beløbet for annoncer hos Google er på 1,5 millioner dollar (9,5 millioner kroner), oplyser justitsministerens kontor.

De to internatgiganter dominerer annoncemarkedet på internettet. De er begge blevet kritiseret for at muliggøre udbredelse af misinformation og opsplittende politiske budskaber, der kan virke afgørende for udfaldet af politiske valg.

Facebook sagde i sidste måned, at det er begyndt at implementere en ny politik. Det betyder, at det skal gøres klart og verificeres, hvem der står bag betalte politiske budskaber.

Dette skridt er taget, efter at Facebook er blevet stærkt kritiseret for at været med til at sprede misvisende og falske informationer under den amerikanske valgkamp - i mange tilfælde ved hjælp af slørede eller skjulte russiske konti.

»De nye værktøjer, som vi introducerer, skaber en ny form for gennemsigtighed i digitale annoncer,« siger Facebooks direktør for produktudvikling, Rob Leathern.

/ritzau/AFP