Ambassadør: Khan vil udbygge handel med Europa - og Danmark

Den tidligere cricketstjerne Imran Khan har vundet parlamentsvalget i Pakistan, og det kan give bonus for de danske virksomheder.

Han har nemlig tidligere sagt, at han vil udbygge landets handel med Europa, forklarer Danmarks ambassadør i Pakistan, Rolf Holmboe.

»Jeg tror, at der bliver endnu større fokus på, at skabe grundlaget for, at vi kan udbygge handelsforbindelserne mellem Europa og dermed også Danmark og Pakistan,« siger han.

Han peger på, at Pakistans største handelspartner allerede er Europa.

»Så på mange måder har vi fælles interesser. Danmark ønsker også at udbygge handelssamkvemmet med Pakistan,« forklarer Holmboe.

Ifølge nyhedsbureauet AP har Khans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), vundet 109 af de 269 sæder i parlamentet. Det betyder, at han ikke får absolut flertal, men skal danne en koalitionsregering.

95 procent af stemmerne er optalt. 20 sæder mangler fortsat at blive fordelt.

/ritzau/