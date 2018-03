Ambassadør i Rusland: Sanktioner affejes som ruslandforbi

Flere vestlige lande har udvist russiske diplomater efter et angreb på en tidligere russisk dobbeltagent i England, som Rusland tilskrives skylden for.

Sanktionerne mødes dog med affærdigelse i Rusland, fortæller Thomas Winkler, der er Danmarks ambassadør i Rusland.

- De er blevet modtaget på ganske forventelig måde med en afvisning af, at Rusland har noget at gøre med angrebet i Storbritannien, og at de her udvisninger derfor er en uvenlig handling rettet mod Rusland, der må have et andet formål, siger han.

Han peger på, at der fra russisk side spekuleres i flere forskellige formål med sanktionerne.

- I går og i dag (mandag og tirsdag, red.) er det puttet i en generel ramme om den vestlige ruslandfobi og frygt for Rusland, siger han.

I en koordineret aktion annoncerede flere lande mandag sanktioner mod Rusland efter angrebet på den tidligere russiske dobbeltagent.

I alt 27 lande og Nato har indført sanktioner. Disse tæller blandt andet udvisning af flere end 130 russiske diplomater, ligesom Storbritannien og Island har varslet et politisk boykot af sommerens fodbold-VM i Rusland.

Læs også Udvisning af russere efter giftangreb udstiller splittelse i EU

Danmark har udvist to russiske diplomater. Kilder i det russiske udenrigsministerium har sagt, at sanktionerne vil blive besvaret tilsvarende, og det giver utryghed på den danske ambassade.

- Der er klart, at der er en nervøsitet og en utryghed hos mine udsendte medarbejdere, så længe vi ikke ved, hvordan russerne svarer, siger Thomas Winkler.

Sergej Skripal og hans datter er blevet angrebet med nervegiften novichok, der oprindeligt er udviklet af Sovjetunionen, og Vesten mener, at Rusland står bag.

Den opfattelse deles dog ikke i Rusland, siger Thomas Winkler.

Han fortæller, at der har været en meningsmåling, som viser, at kun fem procent af russerne tror, at Rusland har noget at gøre med angrebet.

- Det stemmer overens med den officielle version, som er den, der kører på de russiske tv- og radiokanaler, forklarer han.

/ritzau/