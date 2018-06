Algeriet efterlader 13.000 migranter i Sahara

Algeriet har efterladt over 13.000 udviste migranter i Sahara i de seneste 14 måneder. Både børn og gravide kvinder er blevet efterladt i den enorme ørken uden vand og mad.

Nogle er blevet tvunget til at gå i den nådesløse sol, til de er faldet døde om, skriver nyhedsbureauet AP.

De udviste migranter er gået samlet i grupper med hundredvis af mennesker i ørkenen, hvor temperaturen er op til 48 grader.

De fleste er gået mod Niger. De heldige kan nå deres mål ved at passere gennem et 15 kilometer bredt ingenmandsland, hvor de relativt hurtigt kan nå frem til grænselandsbyen Assamaka.

Andre går i dagevis, indtil de bliver fundet og reddet af en FN-patrulje.

Et ukendt antal forsvinder i ørkenen.

Næsten alle de mere end 25 personer, som AP har interviewet, siger, at de har set mennesker dø i ørkenen.

»Kvinder lå døde (...). Andre er meldt savnet, fordi de for vild i ørkenen,« siger Janet Kamara, som var gravid, da hun sammen med en gruppe kom til at tilbringe mindst to nætter under åben himmel i ørkenen.

Med en stemme, der virker, som om den er helt uden følelser, siger hun:

»Jeg var gravid. Jeg mistede min søn,« siger Kamara, som er fra Liberia.

En anden kvinde, som er først i 20'erne, siger, at hun også gik i fødsel og mistede sit barn i ørkenen.

Algeriets masseudvisninger er taget til siden oktober 2017, da EU lagde øget pres på nordafrikanske lande for at få dem til at gribe ind og stoppe i hvert fald en del af migranttilstrømningen til det europæiske kontinent.

En talsperson for EU-Kommissionen siger, at EU kender til Algeriets handlinger.

/ritzau/AP