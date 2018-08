Analyse

Afslørende billeder af Corbyn viser risikoen ved at vælge ægte rødt

Et britisk medie kunne tirsdag afsløre nye billeder af Labour-leder Jeremy Corbyn, som dunker ryg med antisemitter og palæstinensiske ekstremister. Analytikere undrer sig over, at Corbyn ikke kan lukke sagen, som har martret partiet hele sommeren. Men sagen er umulig at lukke, for den handler om et fundamentalt problem ved venstrefløjsledere som Jeremy Corbyn.