Afrikansk svinepest bekræftet i Belgien

Belgiske myndigheder har fundet og bekræftet to tilfælde afrikansk svinepest i Belgien. Det skriver netmediet politico.eu.

Der har tidligere været tilfælde af afrikansk svinepest i Østeuropa, men hidtil er vesteuropæiske lande gået fri.

De belgiske fødevaremyndigheder skriver efter bekræftelsen af de to tilfælde, at afrikansk svinepest ikke er farlig for mennesker.

I Danmark skaber de to tilfælde i Belgien betragtelig bekymring i brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

De belgiske tilfælde er fundet nær byen Étalle i det sydøstlige Belgien, nær grænsen til Luxembourg og Frankrig.

Ifølge Landbrug & Fødevarer springer afrikansk svinepest over større afstande, når mennesker medbringer inficerede kødprodukter fra ramte områder. Vildsvin kan så samle smitten op i efterladte madrester i naturen.

»Det er dårligt nyt, og situationen er ekstremt alvorlig,« siger Jens Munk Ebbesen, veterinærdirektør hos Landbrug & Fødevarer.

»Det er afgørende, at vi fortsætter arbejdet med at få fjernet vildsvinene fra den danske natur. Og det kan kun gå for langsomt. Og så skal det vildsvinehegn op, så der kommer så få vildsvin som muligt ind i landet.«

Ifølge Landbrug & Fødevarer vil et udbrud i Danmark være »fatalt« for dansk eksport af svinekød.

Hele den danske eksport af svinekød til lande uden for EU vil lukke øjeblikkeligt som en konsekvens af bare ét udbrud i vildsvin eller grise på dansk jord, lyder vurderingen.

Den danske eksport af svinekød har en årlig værdi på 11 milliarder kroner.

/ritzau/