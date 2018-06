AfD-leder fordømmes for at sammenligne Hitler med en fuglelort

Hitler og naziregimet var kun en lille fuglelort i 1000 års glorværdig tysk historie.

Det siger lederen for det tyske parti Alternative für Deutschland (AfD), Alexander Gauland.

Kommentaren fordømmes af forbundskansler Angela Merkels parti, CDU.

AfD er det største oppositionsparti i den tyske forbundsdag med over 90 mandater. Det regnes som stærkt højreorienteret.

»Hitler og nazisterne er bare en fuglelort i over 1000 års succesrig tysk historie,« siger Gauland under et møde for AfD's ungdomsorganisation. Det finder sted i den østlige delstat Thüringen.

Gauland benægter ikke, at der er et tysk ansvar for naziregimet.

»Ja, vi erklærer os skyldige i ansvaret for de 12 år,« siger han med henvisning til den årrække, hvor Tyskland var underlagt et nazistisk diktatur.

»Men vi har en gloriøs historie, og en, mine kære venner, som varede længere end de forbandede 12 år,« siger han.

CDU mener, det viser AfD's virkelige ansigt, og generalsekretær Annegret Kramp-Karrenbauer har udsendt denne erklæring:

»50 millioner krigsofre, holocaust og den totale krig er for AfD ikke mere end en fuglelort. Det er sådan, partiet i virkeligheden ser ud bag sin borgerlige facade,« skriver hun ifølge AFP.

Generalsekretæren i det socialdemokratiske SPD, Lars Klingbeil, kalder det et forsøg på at bagatellisere nazistyret.

»Det er en skændsel, at sådanne karakterer har en plads i parlamentet,« mener han.

Gauland har tidligere gjort sig bemærket med barske bemærkninger om islam, og at han er stolt over de tyske soldaterveteraner fra to verdenskrige.

I 2016 kom han for alvor i modvind, da han fremsatte nedsættende bemærkninger om den farvede fodboldspiller Jérôme Boateng, der spiller på det tyske landshold. Boatengs far er fra Ghana.

»Folk synes, han er god som fodboldspiller, men de ønsker ikke at have en Boateng som nabo,« lød det fra Gauland.

/ritzau/dpa