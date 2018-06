Ængstelighed i Beijing forud for topmøde

I det diplomatiske postyr om og med Nordkorea har Kina tilsyneladende hidtil haft fat i den lange ende: kineserne har to gange været værter for den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, inden dennes med spænding ventede topmøde med USAs præsident Trump i Singapore.

Men nu, da Kim er i færd med de sidste forberedelser før topmødet i morgen, er der ifølge en række analytikere opstået en vis nervøsitet i Beijing.

Analytikerne fortæller, at de kinesiske ledere - som ikke er vant til situationen, hvor de står uden for og kigger ind - bliver stadig mere ængstelige over, om de kan fastholde deres allierede fra Den Kolde Krig i det nuværende kredsløb omkring Kina. Lederne i Beijing skal være foruroligede over, om Kim kunne finde på at afbalancere den kinesiske indflydelse ved at omfavne USA, som hidtil har været landets ærkefjende.

Det kunne ske ved, at Kim tilbød præsident Trump en aftale, der i et eller andet omfang omfattede et løfte om at udfase atomvåben til gengæld for amerikansk hjælp til at reducere eller måske ligefrem eliminere Nordkoreas næsten totale afhængighed af Kina.

Kineserne kan se nogle foruroligende ligheder med Nixons besøg i Kina, når Trump nu mødes med Kim. Kina-eksperten Yun Sun »Hvis du ser på historien, er Nordkorea ikke helt sikker på Kina, og der råder en form for hævntørst,« siger historikeren Shen Zhihua, der er ekspert i Nordkorea. »Det værste resultat ville være, at USA, Sydkorea og Nordkorea alle finder sammen, mens Kina efterlades uden for døren.«

Analytikerne siger, at Kina er bekymret ved udsigten til, at amerikanerne også kan benytte mødet i Singapore til at sætte en udvikling i gang, som kunne ende med en forenet koreansk halvø - altså en samling af Nordkorea og Sydkorea, hvor sidstnævnte er en af USAs nærmeste allierede. For kineserne åbner det for et ubehageligt scenario med amerikanske soldater lige på den anden side af Kinas grænse, hvis Nordkorea ikke længere findes der som stødpudezone.

Strategisk nyorientering

Der findes ligefrem en minimal risiko for, at Nordkorea kunne skifte side, som Kina selv gjorde det i 1972. Da USAs præsident Richard Nixon besøgte Beijing det år, lagde Mao Zedong yderligere afstand til Sovjetunionen til fordel for venskabet med USA.

Nogle analytikere spørger derfor sig selv, om USA kan vende Nordkorea væk fra Kina og over på sin egen side...

»Kineserne kan se nogle foruroligende ligheder med Nixons besøg i Kina, når Trump nu mødes med Kim,« siger analytikeren Yun Sun fra Stimson Center i Washington. »Hvis Kina kunne gøre det, hvorfor så ikke Nordkorea?«

Ifølge eksperter ville det bedste resultat af topmødet set fra Beijing være, at Trump og Kim underskriver en fredsaftale, der formelt gør en ende på koreakrigen og baner vej for en tilbagetrækning af de 28.500 amerikanske soldater, som stadig findes i Sydkorea.

Det ville efterlade hele den koreanske halvø åben for kinesisk indflydelse, og samtidig undergrave tilliden til Washingtons engagement i regionen blandt amerikanernes allierede i Asien.

Uanset hvad synes der at være en nyorientering på vej i de strategiske forhold i det nordøstlige Asien. Nordkorea synes besluttet på at opretholde en vis uafhængighed af Kina, mens Kina på den anden side gerne vil fastholde sin indflydelse over landet og dets unge leder.

