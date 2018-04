Ældre mænd på elcykler står bag ulykkelig rekord i dødsulykker i Holland

Elcykler giver medvind uanset hvilken vej, man kører, og det har gjort dem voldsomt populære de seneste år i Danmark og i vores nabolande. Men i Holland oplever man nu, at udbredelsen af elcykler har en bagside.

En voldsom stigning i antallet af dødsulykker for mænd over 65 år på elcykler har fået antallet af cykeldrab i Holland til at overhale antallet af dræbte bilister, skriver den britiske avis The Guardian.

Der er stort set sket en fordobling i antallet af dødsulykker med elcykler det seneste år, og tre fjerdedele af de involverede er mænd over 65 år, viser tal fra Hollands centrale statistik. Antallet af dødsulykker med mænd på elcykler steg fra 20 i 2016 til 38 i 2017. Blandt mænd over 65 år steg antallet i samme periode fra 15 til 31.

I 2017 mistede i alt 206 cyklister livet i Holland, hvilket er 17 flere end året før. Lidt færre, 201 bilister, mistede livet, hvilket er 30 færre end året før.

Læs også Københavnerne er ikke i tvivl: Prioritér cyklisterne - også på bekostning af bilisterne

Direktøren for det Hollands Center for Trafiksikkerhed, Peter van der Knaap, påpeger, at ældre mænd ofte overvurderer evnen til ikke blot at cykle på de hurtige elcykler, men også til at stige af og på dem.

»Vi skal ikke undervurdere, hvor mange ulykker der sker blandt ældre, når de hopper på og af en elcykel. Sådan en cykel er tungere end almindelige cykler. Nogle gange opstår problemet, fordi ældre ofte ikke tager i betragtning, at deres fysiske formåen er blevet ringere,« siger han ifølge The Guardian.

Peter van der Knaap peger desuden på kvaliteten af de veje og cykelstier, der cykles på.

»Vi ved, at simple ulykker, herunder dødsulykker, ofte kan henføres til dårlig vejoverflade,« siger han.

Læs også Der er intet så lækkert som at klage over cyklister

I Holland har regeringen gjort meget for at udbrede cyklismen, og der er eksempelvis eksperimenteret med opvarmede cykelstier og hurtige cykelbaner.

Jaap Kamminga, der er formand for den hollandske cykelforening, Fietsersbond, understreger, at der er god grund til at fortsætte udviklingen trods stigningen i antallet af ulykker.

»Selvfølgelig er hver død person en for meget. Men hvis du ser på, hvor meget mere vi alle cykler, især ældre, så kan Holland lykønske sig selv. Det er sundt at cykle, og vi skal fortsætte med at fremme cyklismen,« siger han.

I Danmark viser tal fra Vejdirektoratet, at antallet af dødsulykker med elcykler er uforholdsmæssigt højt i forhold til antallet af danskere, der bruger elcykel. Det er - ligesom i Holland - især den ældre del af befolkningen, der er overrepræsenteret.

Hver tiende cykel solgt i Danmark er i dag en elcykel ifølge Danske Cykelhandlere, der forventer, at salget om et par år vil nærme sig en markedsandel på 25 procent, som det i dag ses i Holland og også Tyskland.