Abba har nye sange på vej efter 35 år

Den svenske popkvartet Abba har indspillet ny musik for første gang i 35 år. Det oplyser gruppens manager, Görel Hanser, i en pressemeddelelse ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

»Vi syntes alle, at det efter 35 år ville være sjovt at mødes og gå i studiet,« udtaler Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus og Anni-Frid Lyngstad i pressemeddelelsen.

Den legendariske svenske popgruppe har for første gang siden 1981 indspillet to nye numre. Et af numrene skal fremføres af digitalt fremstillede såkaldte abbatarer.

Abba har tidligere sagt, at gruppen vli blive genforenet i et stort globalt tv-show til efteråret. Men det er ikke Björn, Benny, Agnetha og Anni-Frid selv, som kommer til at stå på scenen - men de fire "abbatarer".

»Vi gør det, fordi vi finder det spændende og sjovt,« sagde Björn Ulvaeus til TT tidligere.

Det er det britiske medie BBC og amerikanske NBC som planlægger et hyldestshow til ære for Abba senere i år.

»Det er tanken, at de fire digitale kopier skal optræde under showet med en af gruppens nye sange.«

»Vores hoveder er blevet målt på alle leder og kanter, hvorefter der er skabt et bibliotek af ansigtsmuskler,« siger Björn Ulvaeus.

Den nye sang, som skal opføres af "abbatarerne" i tv-showet har titlen "I still have faith in you".

De digitale udgaver af de fire svenske sangere vil ifølge Björn Ulvaeus også komme på turné.

Abba solgte over 400 millioner plader i årene 1972-1982.

Gruppens store internationale gennembrud kom i 1974 med nummeret "Waterloo."

ritzau/TT