»Årets værste storm« raserer Kina, mens USAs sydstater kæmper med vandmasserne

Tyfonen Mangkhut hamrede hele søndagen løs på Hong Kong og Macau med vindstød på 160 kilometer i timen, mens den næsten fire meter høj stormflod oversvømmede det første asiatiske byområde til at mærke følgerne af årets hårdeste storm.

Mangkhut efterlod en bred stribe af ødelagte bygninger og talrige kvæstelser i Hong Kong og Macau, inden den fortsatte sin færd ind over det sydøstlige Kinas kystland. Blot et døgn tidligere havde tyfonen raseret den nordlige del af Filippinerne, hvor den havde begravet snesevis af mennesker i jordskred.

Det officielle dødstal i Filippinerne er foreløbig på 59, mens nyhedsbureauet AP her til morgen sætter tallet til 65. Avisen The Philippine Star skriver, at op mod hundrede minearbejdere fortsat savnes i Itogon. Ifølge præsidentens kontor er der foreløbig bjerget 43 lig fra jordskredet ved minen, og eftersøgningen fortsætter.

Francis Tolentino, en nær rådgiver af præsident Rodrigo Duterte, vurderede i aftes, at 5,7 millioner mennesker er blevet berørt af tyfonen, og han var bekymret for, hvordan nødhjælpen skulle sendes til de hårdest ramte områder.

Svajende skyskrabere i Hong Kong

I det sydlige Kina gjorde tyfonen landfald i et stærkt industrialiseret område i Guangdong-provinsen, hvor hundredtusinder ifølge myndighederne er søgt i sikkerhed. Mindst fire mennesker er døde under stormvejret, hed det søndag aften i de lokale medier, men først i løbet af i dag vil man kunne danne sig et overordnet indtryk af tyfonens hærgen.

Meteorologer har kaldt Mangkhut for den kraftigste storm i verden i 2018. Den har strakt sig over et bælte på hele 900 kilometer og har nået 320 kilometer i timen i vindstød. Det gør det til en kategori 5 storm ifølge Saffir–Simpson skalaen.

Hong Kong har tidligere kunnet ryste tropiske storme af sig som en våd hund, men Mangkhut var anderledes. Selv om vindens styrke var aftaget til 160 kilometer i timen i vindstødene, tog storbyens indbyggere ingen chancer.

Tyfonen accellererede hen over Det Sydkinesiske Hav og gik i land tæt på Hong Kong søndag middag. Den fik byens mange højhuse til at svaje, mens den brummede gennem kløfterne mellem skyskraberne som en gigantisk løvblæser. Men på det tidspunkt var de normalt så tæt trafikerede gader helt rømmet for biler og mennesker, for indbyggerne havde hørt myndighedernes Signal 10 advarsel - det højeste niveau - og havde barrikaderet sig inden døre.

Florence »har aldrig været farligere«

I amerikanske North Carolina stod myndigheder og indbyggere søndag over for en regulær krise, da efterdønningerne af orkanen Florence ganske langsomt hærgede regionen. Byer blev oversvømmet, og lokalsamfund afskåret fra omverdenen hele vejen fra kysten og til bjergene i den fjerneste ende af staten. Det er forfærdeligt. Tingene falder fra hinanden. Mitch Colvin, borgmester i Fayetteville, N.C.

Søndag blev dagen, da det stormsystem, som havde truet sydstaterne i flere dage, for alvor viste sin sande styrke. Dødstallet fra orkanen steg til i hvert fald 16 i North og South Carolina, hvor vejene ikke længere var sikre, og hvor selv de mest majestætiske træer pludselig kunne vakle og styrte om.

»Det er forfærdeligt,« sagde borgmester Mitch Colvin fra Fayetteville, North Carolina. Den hastigt stigende Cape Fear-flod vil med stor sandsynlighed oversvømme broerne og skære hans by over i to dele inden for de nærmeste par dage.

»Tingene falder fra hinanden,« sukkede borgmesteren.

Panikslagne hunde, som var blevet efterladt i en indhegning af deres ejer, bliver reddet fra de stigende vandmasser. Farerne lurede overalt i hele North Carolinas 800 kilometer brede bælte. Udmattede, gennemblødte kystbyer lagde scene til dristige redningsaktioner. Floderne svulmede op overalt i den østlige og centrale del af staten, hvor de afprøvede dæmningernes holdbarhed og sendte en uophørlig strøm af vand ind i byerne. Centimeter efter centimeter faldt regnen over statens største by, Charlotte, mens de mindre samfund i statens vestlige bjergegne frygtede for jordskred.

»Stormen har aldrig været farligere end lige nu,« sagde guvernør Roy Cooper sent i aftes på en pressekonference. »Uanset hvor du bor i North Carolina, bør du være opmærksom på risikoen for pludselige oversvømmelser.«

South Carolina havde sine egne problemer at bakse med, idet den uophørlige regn også her forårsagede kaos. Samtidig fortsatte dødstallet hele søndagen med at stige.

Men selv om guvernør Henry McMaster understregede, at oversvømmelserne kan fortsætte en tid endnu i hans stat, så mente han, at South Carolina »havde set afslutningen på orkanen og det meste af stormen også.«

Oversættelse: Lars Rosenkvist