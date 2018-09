Åkessons lokale fanklub fester med flødekartofler og et gran salt

»Fremad!« råber Kaj Andersen lykkelig med munden fuld af flødekartofler.

Han er klædt i en hvid poloshirt, sorte hornbriller og er omringet af pensionister fra den lokale afdeling af Sverigedemokraterna i Jimmie Åkessons hjemby, Sölvesborg.

Stemningen er netop eksploderet i glade »ojojojojoj«- hyl og klapsalver langs med papirdugene, fordi en storskærm med live-TV viser, at det første endelige stemmetal fra en enkelt valgkreds uden for Göteborg gav partiet mere end 26 procent af stemmerne.

»Sluk TV4,« havde opfordringen eller lydt kort tid før og affødt stor latter, da en exitpoll pegede på, at partiet ikke ville få mere end 16,3 procent. Kort tid efter steg stemningen igen, da en exitpoll fra SVT viste 19,3 procent. Begge resultater noget bedre end de 12,9 procent ved valget i 2014, men mindre end meningsmålinger før valgdagen viste.

Den lokale formand, Robert Lindén, hæver søndag aften en knyttet næve og er klar til at feste:

»Det ser virkelig godt ud! Men det kan nå at gå flere procent op. Det har vist sig før, at mange ikke har turde at sige offentligt, at de stemte Sverigedemokraterna. Derfor er vi nødt til at tage exitpollsne fra stemmelokalerne med et gran salt og vente på de endelige resultat,« sagde han kort før Berlingskes deadline.

De lokale partilokaler er dækket op med blå-gule serpentiner, balloner og medbragte egne drikkevarer fra Systembolaget. De ca. 60 partisoldater havde i invitationen fået at vide, at det var »vigtigere end nogensinde, at de holdt et ordentligt adfærdskodeks,« fordi medierne ville være til stede.

Sölvesborgs lokale politiske powerpar, Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson og hans kæreste, Louise Erixon, der er partiets spidskandidat til kommunalvalget, kunne ikke være med til den lokale fest.

Men deres tilstedeværelse i lokalområdet har sandsynligvis en effekt på de lokale stemmetal. For mens omtrent hver ottende vælger i Sverige satte sin stemme på Sverigedemokraterna i 2014, gjorde hver fjerde det i Sölvesborg.

For 41-årige Christian Nyblom, der stemte på partiet i den lokale gymnastiksal på Furulundssskolan søndag eftermiddag gør det i hvert fald en forskel.

»Jeg er stolt over at komme fra samme by som Jimmie Åkesson. Det er folk generelt. Han er praktisk taget min nabo. Jeg har selvfølgelig mødt ham og synes godt om ham. Han er en helt almindelig fyr,« sagde han.

Nyblom stemmte på Sverigedemokraterna, fordi han mener, det går ud over velfærden i Sverige, at landet har taget imod så mange flygtninge de seneste år.

»Vi er nødt til at tage os af det her land. Vi har ikke nok penge til pensionister, skoler og sygehuse. Hvorfor skal vi tage os af alle mulige mennesker, som kommer ude fra? Jeg synes, vi skal tage os af vores egne først,« sagde han.

Mindre stolt var 67-årige Anders Lindeholt mildest talt. For nylig flyttede han far Stockholm og sydpå til Blekinge på grund af børn og børnebørn. Men det holder han gerne for sig selv, når han er udenbys.

»Jeg undgår at sige, at jeg bor i Sölvesborg. Jeg vil ikke forbindes med Sverigedemokraterna. Nævner man det, ender man altid i diskussion.«

Ifølge ham risikerede valget søndag at ende »helt jävligt.«

»Det kan jo ende som i Danmark: At nazister, eller typer der ligner dem, får indflydelse på regeringen,« sagde han.