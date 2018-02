955 minearbejdere reddet efter indespærring i et døgn

955 minearbejdere er fredag blevet reddet op fra en guldmine i den lille sydafrikanske by Theunissen.

Arbejderne har siddet fanget over et døgn i Beatrix-guldminen, efter at en storm forårsagede en strømafbrydelse, der satte elevatorerne ud af drift.

Ingen minearbejdere kom noget til, men der meldes om tilfælde af dehydrering og forhøjet blodtryk.

Strømafbrydelsen skete onsdag, hvor det efter 30 timer lykkedes teknikkerne at få strømmen tilbage til elevatorerne, så minearbejderne kunne komme op til overfladen igen.

Uheldet ved Beatrix-minen, der ligger omkring 290 kilometer sydvest for Johannesburg, har fået fagforeninger for minearbejdere til at reagere på arbejdernes forhold.

Den Nationale Union af Minearbejdere i Sydafrika har bedt arbejderne om at nægte at arbejde under farlige forhold.

Unionen udtrykte fredag, at selskaber som Sibanye-Stillwater, der ejer den omtalte guldmine, bør gøre mere for sikkerheden for deres arbejdere.

»Store multinationale selskaber som Sibanye-Stillwater, som burde være industriens ledere i at skabe en sikkerhedskultur, gør alt for lidt for at forhindre ulykker,« siger unionen fredag.

/ritzau/AFP