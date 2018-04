87 millioner Facebook-brugere får i dag besked om, at deres data er lækket

87 millioner brugere får besked om Facebook-lækage mandag

Facebook vil mandag oplyse 87 millioner brugere af det sociale netværk, om at deres data er blevet lækket til det politiske analysebureau Cambridge Analytica.

Selskabet oplyser, at langt hovedparten af de 87 millioner brugere - 70 millioner - befinder sig i USA. Derudover er over en million brugere ramt i henholdsvis Indonesien, Filippinerne og Storbritannien.

Læs også Presset Zuckerberg erkender: »Det er en stor fejl, og det er min fejl«

Facebook vil samtidig sende information til 2,2 milliarder brugere under overskriften "Beskyt dine oplysninger". Her vil det fremgå, hvilke apps der er forbundet til brugernes Facebook-konti, og hvilke oplysninger disse apps har adgang til. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Facebook er kommet i stormvejr, efter at det i de seneste uger er blevet afsløret, hvordan det er lykkedes det britiske analyseselskab Cambridge Analytica at få adgang til data fra 87 millioner amerikanske profiler på det sociale medie.

Angiveligt har Cambridge Analytica brugt de mange data til at påvirke amerikanske vælgere op til præsidentvalget i 2016.

Læs også Forbrugerrådet: Facebook-brugere bør beskytte sig bedre

Facebook har siden meddelt, at selskabet vil give brugere mere kontrol over egne data med en ny genvej til privatlivsindstillingerne.

Det skal gøre det lettere at downloade og slette den information, som brugerne selv har delt på det sociale medie, så den ikke bliver brugt i anden sammenhæng.

41.820 danske Facebook-brugere kan ufrivilligt have fået deres data videregivet til Cambridge Analytica i modstrid med Facebooks regler. Det meddelte Facebook fredag.

Læs også Verdens digitale politimand skal passe på ytringsfriheden

Konkret er der syv danske Facebook-brugere, der har downloadet den app, der gav Cambridge Analytica adgang til de private oplysninger.

Men 41.820 danskere kan potentielt ufrivilligt have fået deres data delt, når man tæller deres Facebook-venner med.

I tallet indgår også danskere, der er venner med amerikanske Facebook-brugere, som har downloadet appen.

/ritzau/

Syriske medier: Missilangreb har ramt en militær lufthavn

Adskillige mennesker er døde, og flere andre er sårede, efter et missilangreb har ramt en militær lufthavn i det centrale Syrien tidligt mandag morgen. Det rapporterer syriske statsmedier uden at give nærmere detaljer om antallet af dræbte.

- Flere missiler har ramt Tayfur-lufthavnen, rapporterer nyhedsbureauet Sana ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sana skriver videre, at Syriens luftforsvar har skudt otte missiler ned.

Læs også Trumps taler skaber forvirring om USAs soldater: »Ved amerikanerne overhovedet, hvad de laver?«

Angrebet kommer, kort tid efter at amerikanske myndigheder oplyste, at der med al sandsynlighed er brugt kemiske våben mod den oprørskontrollerede by Douma i weekenden.

- Mange er døde, herunder kvinder og børn, i et tankeløst angreb med kemiske våben i Syrien.

- Præsident Putin, Rusland og Iran bærer et ansvar for at støtte udyret Assad. En høj pris at betale, skriver Donald Trump på Twitter.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. april 2018

Han tilføjer, at havde præsident Barack Obama stået ved, at det ville være at "krydse en rød linje", hvis Assad brugte kemiske våben mod sin befolkning, så "ville den syriske katastrofe være slut for længst".

Kort tid efter nyheden om angrebet på den syriske militærlufthavn mandag morgen afviser amerikanske embedsmænd, at USA står bag.

Læs også Syriske styrker i nyt giftgas-angreb: »70 mennesker er døde af vejrtrækningsproblemer«

Således oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, ifølge nyhedsbureauet Reuters, at USA "ikke udfører luftangreb i Syrien", men at ministeriet følger situationen tæt.

EU har tidligere sagt, at beviser peger på, at den syriske præsident Bashar al-Assads styre står bag weekendens angreb.

Angrebet har angiveligt kostet mindst 70 mennesker livet.

Læs også Erdogan er på direkte kollisionskurs med amerikanske tropper: Er han ustoppelig?

Det er fortsat sparsomt med oplysninger om angrebet mod den militære lufthavn mandag. Det er også uvist, hvem der står bag.

NBC News rapporterer, at præsident Donald Trump og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, søndag har talt i telefon sammen.

De to er blevet enige om "et koordineret og stærkt fælles svar", skriver NBC News.

/ritzau/

Orbán jubler over historisk sejr ved ungarsk parlamentsvalg

Det er tredje gang i træk, at Viktor Orbán - der er gået til valg på budskaber om en stram indvandringspolitik - sikrer sig posten som premierminister i landet.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, sikrede sig ved søndagens parlamentsvalg en ny periode i spidsen for landet.

Samtidig tyder alt på, at hans parti får to tredjedele af sæderne i parlamentet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi har vundet. Ungarn har vundet en stor sejr, jubler Viktor Orbán foran en stor mængde tilhængere ved Donau-floden i Budapest.

- Vi har en stor kamp bag os. Vi har vundet en stor sejr og givet os selv muligheden for at forsvare Ungarn, tilføjer premierministeren.

Læs også Pro-europæiske ungarere prøver fra Hellerup at underminere Viktor Orbáns absolutte magt

Det er tredje gang i træk, at Viktor Orbán sikrer sig posten som premierminister i landet.

Han er gået til valg på budskaber om en stram indvandringspolitik. Han har kaldt sig selv beskytter af Ungarns kristne kultur og modstander af muslimsk indvandring i Europa.

Med 98 procent af stemmerne optalt ser det ud til, at Orbáns parti, Fidesz, får 133 af parlamentets 199 sæder. Hvis målingen holder stik, vil Fidesz få magt til selv at ændre landets forfatning.

Ifølge landets valgkommission har valgdeltagelsen nået 69,3 procent, hvilket er noget højere end ved det sidste valg i 2014, hvor valgdeltagelsen var på 61,7 procent. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Læs også Sådan har »Europas slemme dreng« forandret Ungarn og udfordret EU

Den høje valgdeltagelse skulle ifølge iagttagere øge sandsynligheden for, at Fidesz blev svækket. Men det har tilsyneladende ikke været tilfældet.

Orbán mener, at den høje valgdeltagelse gør alle tvivlere til skamme.

Det nationalkonservative parti, som Orbán står i spidsen for, har siden flygtninge- og migrantkrisen i Europa i 2015 gjort det til en mærkesag at sikre landets grænser og holde migranter ude. Det har også været det helt store tema i valgkampen.

Orbán har opført et pigtrådshegn ved grænsen mod syd. Han har advaret om, at Ungarn risikerer at blive et "migrantland som Frankrig eller Belgien", og at kvinder og piger vil blive "jagtet", hvis migranter får lov til at slå sig ned i landet.

Læs også Morten Messerschmidt ser et »levende håb« i Ungarns Orbán: »Han forsvarer sit land mod de ydre fjender«

Kritikere mener desuden, at Orbán og hans regering underminerer retssystemet, pressefriheden og udnytter sit massive flertal til at lave tvivlsomme ændringer af forfatningen.

Støtterne ser ham omvendt som en garant for ungarske værdier, og så peger de i øvrigt på, at økonomien under Orbán er kommet i omdrejninger.

Han har været premierminister i Ungarn siden 2010 og sad også på posten mellem 1998 og 2002.

/ritzau/

Jordskælv i Japan sårer fire og ødelægger flere bygninger

Fire personer er efterladt med mindre skader, efter et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,1 har ramt det vestlige Japan natten til mandag lokal tid. Det oplyser det meteorologiske agentur i landet ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Agenturet advarer samtidig om risikoen for efterskælv.

Jordskælvet ramte i en dybde af 12 kilometer i den vestlige del af Shimane-præfekturet omkring 750 kilometer vest for Tokyo. Det skete klokken 01.23 lokal tid.

Læs også Er det her fremtiden? Japans ældre, ensomme kvinder vil gerne sidde i fængsel

Lokale myndigheder bekræfter ifølge det japanske nyhedsbureau Kyodo, at jordskælvet har beskadiget flere bygninger. Det har også forårsaget revner i flere veje i regionen.

Jordskælvet betød også, at omkring 50 husstande mistede strømmen, mens cirka 100 husstande mistede deres vandforsyning.

I første omgang gik meldinger på, at skælvet havde en beregnet størrelse på 5,8. Det er siden opjusteret til 6,1.

Læs også Instagram-fænomen skaber rejseboom

Der er ikke rapporteret om problemer på det nærliggende atomkraftværk i Shimane. Det oplyser det meteorologiske agentur i Japan ifølge nyhedsbureauet AFP. Ej heller er der udsendt et tsunamivarsel efter nattens jordskælv.

Japan ligger på Stillehavets "Ring af ild", hvor adskillige tektoniske plader støder sammen. Derfor rystes regionen jævnligt af jordskælv.

11. marts 2011 ramte et jordskælv med en beregnet størrelse på 9,0 byen Sendai. Jordskælvet kostede 15.891 mennesker livet.

/ritzau/