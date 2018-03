80-årig republikansk senator giver afgørende sæde videre

Jackson. Den republikanske senator Thad Cochran fra delstaten Mississippi, der er formand for Senatets komité for finansbevillinger, siger, at han trækker sig tilbage 1. april.

Cochran blev 80 år i december, og han mener ikke, at hans helbred er til at tjene perioden ud som senator.

Republikanerne har et snævert flertal i Senatet, og Cochran måtte efter en sygeperiode vende tilbage til Senatet i oktober for at stemme en plan for budgettet igennem. Republikanerne har 51 pladser ud af 100 i Senatet.

- Jeg er ked af, at mit helbred er blevet en tilbagevendende udfordring for mig, siger Cochran i en pressemeddelelse.

Han blev første gang valgt til Senatet i 1978, efter at han havde siddet i Repræsentanternes Hus i seks år.

- Det har været en stor ære at tjene folket i Mississippi og vores land. Jeg har gjort mit bedste, for at mine beslutninger har været i nationens interesse, siger han.

Cochran siger videre, at han altid har vægtet sine vælgere i Mississippi øverst.

Den republikanske guvernør i Mississippi, Phil Bryant, vil udnævne en midlertidig efterfølger til Cochran.

Der vil på en endnu ukendt dato blive afholdt et suppleringsvalg, hvor Cochrans sæde vil blive besat i perioden indtil januar 2021, hvor hans mandat udløber.

Senatets flertalsleder, Mitch McConnell, betegner Cochrans fratrædelse som et stort tab.

- Thad ved, at der er en stor forskel på at skabe kaos og gøre en forskel. Folket i Mississippi og resten af landet har haft stor glæde af hans beslutsomhed, siger McConnell i en pressemeddelelse.

/ritzau/AP