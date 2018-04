78.000 mennesker udgør en sikkerhedstrussel i Frankrig

Paris. Flere end 78.000 personer i Frankrig udgør en reel sikkerhedstrussel.

Det fremgår af en international database, som polititjenester fra hele Europa kan tilgå, skriver nyhedsbureauet AP.

Databasen indeholder informationer om kontinentets farligste borgere.

I 2017 stod flere end 134.000 personer i databasen til at udgøre en international sikkerhedstrussel.

Sidste år kunne Frankrigs efterretningstjeneste oplyse, at 4000 mistænkte terrorister blev anset for at være "meget farlige".

Medlem af det tyske parlament, Andrej Hunko, har i et spørgsmål til landets indenrigsminister stillet sig kritisk over for databasens "diskrete tjek".

/ritzau/AP